Il tour 2024 di Sfera Ebbasta partirà dallo stadio Teghil di Lignano

FVG – Dopo l’annuncio della doppietta allo Stadio San Siro di Milano (con la prima data andata subito esaurita e la seconda che si avvia verso il tutto esaurito), Sfera Ebbasta svela oggi nuovi importanti appuntamenti per il suo 2024! Il tour prodotto da Vivo Concerti, uno dei più attesi della prossima estate in Italia, partirà dal Friuli Venezia Giulia: sabato 15 giugno allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. I biglietti per la Data Zero di Sfera Ebbasta – organizzata in collaborazione con FVG Music Live, VignaPR, PromoturismoFVG e il Comune di Lignano Sabbiadoro – saranno in vendita a partire dalle ore 16:00 di martedì 23 gennaio online su Ticketone.it.

Sfera Ebbasta, il Trap King da 189 Dischi di Platino e 38 Dischi d’Oro, dopo essersi imposto come l’artista più ascoltato negli ultimi dieci anni in Italia su Spotify, raggiungendo e superando la soglia dei 10 milioni di ascoltatori mensili, ha confermato il primato anche nel 2023 e si prepara ad un nuovo anno all’insegna dei grandi live: l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo il meglio del suo repertorio e i brani del suo nuovo album X2VR.

Pubblicato lo scorso 17 novembre per Island Records e già Doppio Disco di Platino, X2VR macina record su record dal giorno 1: è l’album più ascoltato di sempre su Spotify in Italia nelle prime 24 ore, nonché il più ascoltato al mondo a 72 ore dalla release, e per cinque settimane consecutive ha occupato la testa della classifica FIMI/GfK oltre ad aver totalizzato oltre 300 milioni di stream totali sulle piattaforme.

Il concerto di Sfera Ebbasta a Lignano Sabbiadoro si aggiunge a quelli già annunciati della rockstar tedesca Andreas Gabalier in programma il 14 giugno alla Spiaggia Bell’Italia e del cantante romano Calcutta il 22 giugno allo Stadio Teghil, riconfermando la celebre località balneare del Friuli Venezia Giulia al centro della scena musicale nazionale.