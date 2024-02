Malore sul sentiero, addio all’ex rettore Maurizio Fermeglia

FVG – L’ex rettore dell’Università di Trieste, Maurizio Fermeglia, è morto oggi all’età di 69 anni per un malore mentre stava camminando su un sentiero nella val Rosandra. Alle attività didattiche e scientifiche, Fermeglia aveva associato quella di operatore del soccorso alpino. A trovare Fermeglia, che era solo, è stato un escursionista austriaco, il quale ha cominciato a gridare aiuto ed è stato udito da altri due giovani escursionisti uno dei quali studente di medicina. Questi ha potuto iniziare il massaggio cardiaco fino al sopraggiungere dei soccorritori, otto tecnici, che hanno proseguito con il massaggio fino all’arrivo dell’elicottero, senza purtroppo riuscire a salvarlo. Una volta constatato il decesso da parte del medico di bordo e ottenuto il nulla osta alla rimozione della salma, quest’ultima è stata prelevata dal secondo elicottero.

“Esprimo sentito cordoglio a nome della comunità regionale per la morte di Fermeglia, già rettore dell’Università di Trieste e apprezzato uomo di scienza”. Lo afferma il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. “Ci lascia un uomo che non ha mai fatto mancare dedizione e impegno in ogni sua attività” ha commentato Fedriga.

Fermeglia si era laureato in Ingegneria chimica all’Università di Trieste e negli anni Ottanta fu ricercatore alla Denmark Technical University (DTH). Direttore di dipartimento dal 2006 al 2012, presidente del Consiglio delle strutture scientifiche dal 2010 al 2012 e direttore della scuola di dottorato in Nanotecnologie all’Università di Trieste, svolgeva attività di ricerca nel campo della modellistica multiscala per la progettazione di materiali e per le scienze della vita, negli equilibri di fase e termodinamica applicata, nella simulazione di processo, molecolare, nelle nanotecnologie e nella nanomedicina.

“Nel pieno del suo impegno civile e della sua attività accademica, scompare un uomo che era già diventato punto di riferimento per la comunità ambientalista regionale e non solo, per moltissime persone comuni che ne riconoscevano l’autorevolezza e le doti umane. Il Partito democratico del Friuli Venezia Giulia è attonito e incredulo. Perdiamo un interlocutore con cui fino letteralmente a ieri condividevamo impegni, appuntamenti e progetti, dall’ovovia alle prossime amministrative ai temi sensibili di livello nazionale”. La segretaria regionale del Pd Fvg Caterina Conti, ricorda la figura di Fermeglia, già rettore dell’università di Trieste, scomparso improvvisamente. Anche la segretaria provinciale del Pd di Trieste Maria Luisa Paglia, assieme al responsabile del Forum Ambiente ed ex collega di Fermeglia Sergio Persoglia, esprime “cordoglio e profondo sconcerto per una perdita che ci coglie mentre stavamo consolidando una bella collaborazione. A prescindere da qualunque opinione politica si abbia, è un lutto per tutta Trieste”.

Il Sindaco di Udine Alberto Felice De Toni esprime grande sconforto per la perdita improvvisa dell’ex rettore dell’Universita di Trieste nonché amico personale Fermeglia e invia le più sincere condoglianze alla famiglia. “Ci siamo conosciuti da docenti universitari di ingegneria, io a Udine e lui a Trieste e da subito ci ha unito una grande sintonia” ricorda l’ex rettore di Udine. “Da coetanei abbiamo condiviso un percorso assai simile, con la laurea in ingegneria chimica, la presidenza e la direzione del dipartimento di ingegneria, il rettorato negli stessi anni dal 2013 al 2019. Siamo sempre stati accomunati dalla volontà di collaborare insieme, tanto che proprio nel 2013 inaugurammo insieme l’anno accademico di entrambi gli atenei, alla presenza del Ministro dell’Università e Ricerca Maria Chiara Carrozza. La mattina a Udine e il pomeriggio a Trieste, a simboleggiare l’unità di intenti e di visione. Perdiamo una personalità unica, di grande cultura e di speciali capacità didattiche e umane, nonché uno dei massimi esperti sul cambiamento climatico e sull’inquinamento”. Il Sindaco di Udine nonché ex rettore si fa portatore inoltre di un ulteriore messaggio di cordoglio da parte del gruppo dei rettori italiani nei confronti della famiglia del professor Fermeglia.