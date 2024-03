Giovedì 14 marzo Paolo Virzì ospite al cinema Centrale

UDINE – In una sera d’agosto del 1996, nella casa di Ventotene dove il giornalista Sandro Molino trascorreva le vacanze, la sua compagna Cecilia gli rivelò di essere incinta. Oggi Altiero Molino è un ventiseienne imprenditore digitale e torna a Ventotene col marito fotomodello per radunare i vecchi amici intorno al padre malandato e regalargli un’ultima vacanza. Non si aspettava di trovare l’isola in fermento per il matrimonio di Sabry Mazzalupi col suo fidanzato Cesare: la ragazzina goffa figlia del bottegaio romano Ruggero, è diventata una celebrità del web e le sue nozze sono un evento mondano che attira i media e misteriosi emissari del nuovo potere politico. Due tribù di villeggianti, due Italie apparentemente inconciliabili, destinate ad incontrarsi di nuovo a Ferragosto, per una sfida stavolta definitiva!

A quasi trent’anni di distanza da Ferie d’agosto, il cult che lanciò il talento di Paolo Virzì, arriva ora in sala il secondo (inatteso) capitolo, Un altro ferragosto! E giovedì 14 marzo sarà lo stesso Virzì, accompagnato da una piccola delegazione del vastissimo cast, a presentare il film al cinema Centrale di Udine al termine della proiezione delle 19.00.