Psoriasi: più di una malattia cutanea, una sfida immunitaria

La psoriasi è una malattia che va ben oltre l’aspetto estetico della pelle. Con almeno 2 milioni e mezzo di persone in Italia che ne sono colpite, essa rappresenta una sfida significativa per la salute pubblica. In particolare, il Friuli Venezia Giulia conta oltre 30 mila casi, mettendo in luce la necessità di risorse specializzate per affrontare questa condizione.

Oltre una malattia cutanea

Iris Zalaudek, professore ordinario in malattie cutanee e veneree dell’Università di Trieste, spiega che la psoriasi va ben oltre una semplice patologia della pelle. Si tratta di una condizione immuno-mediata ad andamento cronico-recidivante, il che significa che richiede una gestione attenta e specializzata. La presenza di questa malattia può essere associata a problemi internistici, come l’ipertensione arteriosa e i problemi cardiovascolari.

Dannoso se non trattato tempestivamente

La psoriasi, essendo una condizione infiammatoria, può causare danni cumulativi su diversi organi e distretti del corpo. Tuttavia, le conseguenze non si limitano solo al fisico: ansia, stress e depressione possono essere tra le ripercussioni psicologiche. Questo sottolinea l’importanza di un trattamento tempestivo e appropriato.

Importanza della diagnosi precoce

È essenziale riconoscere la gravità della psoriasi. Le chiazze presenti sul volto, sulle mani o sui genitali indicano una forma moderata-grave della malattia, anche se l’estensione è limitata. In questi casi, è fondamentale il coinvolgimento di dermatologi esperti che lavorino in collaborazione con centri specializzati come la clinica dermatologica dell’Asugi.

Innovazioni terapeutiche e miglioramenti nella qualità della vita

Grazie ai recenti progressi nel campo delle terapie, la vita dei pazienti affetti da psoriasi può cambiare in meglio. Le opzioni terapeutiche disponibili ora sono molto più efficaci rispetto al passato. Con compresse o iniezioni, i pazienti possono sperimentare miglioramenti significativi in poche settimane. Inoltre, alcune terapie possono garantire risultati a lungo termine.

Approccio multidisciplinare per un trattamento completo

La clinica dermatologica dell’Asugi si distingue per il suo approccio multidisciplinare. Grazie alla collaborazione tra esperti in dermatologia, reumatologia e cardiologia, i pazienti possono beneficiare di un percorso diagnostico e assistenziale condiviso. Questo non solo facilita la cura tra diverse specialità, ma permette anche una gestione più completa della malattia.