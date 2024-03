Sono iniziate le vacanze di Pasqua: ecco le previsioni di traffico in A4

FVG – Sarà un ponte pasquale prevalentemente caratterizzato da traffico sostenuto lungo l’autostrada A4 Venezia – Trieste. Occhi puntati però ai rientri dalle ferie, quando oltre ai vacanzieri riprenderanno la marcia gli autoarticolati provenienti dal Centro Est Europa. Stando alle previsioni di Autostrade Alto Adriatico, saranno martedì 2 aprile (nel pomeriggio) e mercoledì 3 (la mattina) le giornate più critiche per chi si sposta, con traffico da bollino rosso in direzione Venezia. Andando con ordine, la Concessionaria autostradale segnala un aumento dei flussi di transito a partire già da giovedì 28 marzo lungo, l’autostrada A4 in direzione Trieste e dal pomeriggio anche lungo la direttrice per Venezia. Questo per effetto dell’inizio delle vacanze pasquali secondo il calendario scolastico, per i primi rientri verso il Centro Est Europa dei lavoratori stranieri e per il mini esodo dei turisti verso le grandi città del Nord Italia. I flussi si manterranno sostenuti anche nell’intera giornata divenerdì 29 e nel pomeriggio di sabato 30 soprattutto in direzione Trieste. Nel giorno di Pasqua (domenica 31 marzo) ci sarà una drastica diminuzione del traffico che riprenderà in particolare a partire dal pomeriggio di lunedì 1°aprile.

Come annunciato, la giornata più critica dell’intero ponte – e quindi da bollino rosso – sarà martedì 2 aprile quando, a partire dal pomeriggio, oltre al rientro dei turisti per la ripresa imminente delle scuole, torneranno a circolare i mezzi pesanti. Occhi puntati in particolare sulla A4 lungo la direttrice Trieste – Venezia. Saranno possibili code o rallentamenti in entrata alla barriera di Trieste Lisert e in prossimità dei cantieri per la costruzione della terza corsia nei pressi di Portogruaro. Code e rallentamenti in prossimità del cantiere saranno possibili anche nella mattinata di mercoledì 3 per l’arrivo di altri autoarticolati dal Centro Est Europa sempre in direzione Venezia.

Questo il calendario dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti in base a disposizione del ministero dei trasporti e delle infrastrutture: venerdì 29 dalle 14,00 alle 22,00; sabato 30 dalle 9 alle 16; domenica 31 dalle 9 alle 22; lunedì 1 aprile dalle 9 alle 22; martedì 2 dalle 9 alle 14.

Per ogni informazione sulle previsioni e sul traffico in tempo reale è possibile consultare il sitowww.infoviaggiando.it, la app infoviaggiando e il numero verde 800996099.