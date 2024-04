BeCreative Fitness CSEN: a Lignano un evento aperto a tutti all’insegna dello sport!

LIGNANO SABBIADORO – È iniziato il conto alla rovescia per la prima edizione di BeCreative Fitness CSEN. Due giornate dedicate allo sport, a 360 gradi: 32 ore di fitness, in due sale, guidate da ben 8 top trainer nazionali e internazionali.

L’evento sarà ospitato il 6 e 7 aprile, dalle 9 alle 17, al Bella Italia Village a Lignano Sabbiadoro. «Siamo veramente entusiasti perchè siamo certi che sarà un evento unico nel suo genere, per celebrare la diversità e l’inclusività nel mondo del fitness di gruppo, tema da noi molto sentito», ha dichiarato il trio di specialisti sportivi capitanati dal vice presidente nazionale CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale, Giuliano Clinori; dal responsabile regionale del bodybuilding & fitness, Maurizio Losole; e dalla docente nazionale di fitness CSEN, Lenka Matasova.

«La nostra convention non è solo un’opportunità per gli istruttori di migliorare le proprie competenze e rimanere aggiornati sulle ultime tendenze del settore, ma è anche un’occasione straordinaria per gli appassionati di fitness di sperimentare le lezioni con grandi presenter sia nazionali che internazionali, divertendosi, imparando e creando nuove amicizie fitness», hanno spiegato. L’evento è infatti aperto a tutti.

I partecipanti avranno l’opportunità di cimentarsi in una vasta gamma di specialità sportive del fitness di gruppo, tra cui metabolic training, military workout, pilates, tabata, hiit, step coreografico e tanto altro. Sarà una grande festa per gli appassionati di fitness provenienti da tutta Italia, un’occasione unica per condividere la passione per lo sport e per scoprire nuove metodologie di allenamento.

Nella serata di sabato, inoltre è in programma l’Orange&Blue party: un evento che promette di ravvivare la serata con una miscela esplosiva di colori e divertimento, a ogni partecipante è richiesto di indossare un accessorio blu e uno arancione, creando così un’atmosfera vibrante e piena di energia.

Per informazioni: csenpordenone@gmail.com.

Programma sabato 6 aprile

Sala 1

9:00 – 10:00: Registrazioni

10:00 – 10:40: Step choreography (Fabian)

10:50 – 11:30: MIT step (Lenka)

11:40 – 12:20: Dance aerobic (Ale)

12:30 – 13:10: Functional step (Roman)

Pausa

14:30 – 15:10: Body functional (Sara)

15:20 – 16:00: Step choreography (Ale&Roman)

16:10 – 16:50: Body in action (Alessandro)

17:00 – 17:40: Step choreography (Lenka&Fabian)

Sala 2

9:00 – 10:00: Registrazioni

10:00 – 10:40: HIIT – boxing (Mirka)

10:50 – 11:30: Row functional circuit in coppia (Amelia&Ariella)

11:40 – 12:20: TABATA assist – bamboo (Valeria)

12:30 – 13:10: ABS&core cardio – cappellino (Sara)

Pausa

14:00 – 15:20: Contest I WAS BORN FITNESS PRESENTER

15:20 – 16:00: Boot camp – zainetto (Mirka&Ariella)

16:10 – 16:50: MIT – asciugamano (Jennifer&Sara&Amelia)

17:00 – 17:40: Functional bodyweight (Valentina)

Programma domenica 7 aprile

Sala 1

9:00 – 10:00: Registrazioni

10:00 – 10:40: Step choreography (Ale&Lenka)

10:50 – 11:30: Stretch for strenght (Alessandro)

11:40 – 12:20: Military circuit (Donatella)

12:30 – 13:10: Step choreography (Fabian)

Pausa

14:30 – 15:10: Step functional (Sara)

15:20 – 16:00: BeWell metabolic (Sabrina e team)

16:10 – 16:50: MIT bodyweight (Lenka)

17:00 – 17:40: Dance aerobic (Roman)

Sala 2

9:00 – 10:00: Registrazioni

10:00 – 10:40: Pilates – equilibrio e stabilità (Jennifer)

10:50 – 11:30: Yoga inspired (Sabrina)

11:40 – 12:20: Dynamic pilates (Sara)

12:30 – 13:10: Slow core training – asciugamano (Jennifer)

Pausa

14:30 – 15:10: MIT – bamboo (Valeria)

15:20 – 16:00: Balloon party – palloncino (BeCreative instructors)

