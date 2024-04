Massi cadono sulla A23: autostrada chiusa per qualche ora

CARNIA – Verso le 6 di lunedì 1 aprile, sulla A23 Udine-Tarvisio, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Carnia e Pontebba in entrambe le direzioni, per consentire le operazioni di messa in sicurezza della sede autostradale da parte del personale della Direzione del 9° Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia, a seguito di una frana avvenuta all’altezza del km 64 e dovuto alle forti piogge registrate in settimana e che si sono ulteriormente intensificate nelle ultime ore.

Sul luogo dell’evento sono inoltre intervenuti i Vigili del Fuoco di Tarvisio e Gemona e le pattuglie della Polizia Stradale. Attualmente, verso le 7.30, nel tratto interessato il traffico è bloccato e si registrano code in direzione Udine. Chi viaggia verso Udine deve uscire a Pontebba, percorrere la viabilità ordinaria e può rientrare in A23 a Carnia. Percorso inverso per chi viaggia in direzione opposta verso Tarvisio.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook