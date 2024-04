Trieste – Nei primi tre mesi del 2024, il nucleo interventi speciali della polizia locale ha segnato un ritmo incalzante: un sequestro ogni tre giorni, totalizzando 30 sequestri nel trimestre, principalmente per detenzione di droga a uso personale. Questo dato rappresenta un significativo incremento rispetto all’anno precedente, attribuibile a una maggiore attività di controllo e all’aumento del personale all’interno del nucleo, che è stato incrementato del 10%.

Un panorama dettagliato

Il comandante Walter Milocchi ha evidenziato che l’anno scorso è stato testimone di un aumento degli operatori Nis e dei controlli, soprattutto nei giardini, i quali hanno portato all’accertamento di più casi di detenzione di stupefacenti a fini personali. Tale dichiarazione è stata resa durante una conferenza stampa organizzata oggi dal comune di Trieste, con la partecipazione dell’assessore comunale alla sicurezza Caterina De Gavardo e del comandante della polizia locale Walter Milocchi. Presenti anche il vice commissario Gloria Frizza e l’ispettore capo Marco Dorigo, “fondatore e memoria storica” del Nis.

Il ruolo del Nucleo Interventi Speciali

Il nucleo, attivo dal 2004, comprende 22 agenti specializzati che operano sia in divisa che in borghese. Essi sono formati per affrontare diverse situazioni legate al degrado urbano, quali bivacchi, mendicità, micro spaccio e altro ancora. È stato il primo reparto della polizia locale ad essere equipaggiato con armi nell’estate del 2023, sebbene il comandante Milocchi abbia precisato che l’uso delle armi è riservato a circostanze estreme, e finora non è stato necessario nemmeno estrarre una delle tre sicure dell’arma.

Emergenza violenza e risse

Il comandante ha anche discusso dell’incremento delle risse, soprattutto tra persone immigrate, registrato dall’estate scorsa. Tuttavia, ha sottolineato che recentemente non si è verificato un aumento significativo di questo fenomeno. Nel report trimestrale dei Nis, sono state registrate 105 sanzioni relative al regolamento di polizia urbana, 14 sanzioni per cani senza guinzaglio e 14 denunce penali, tra cui quelle per atti osceni in luogo pubblico e invasioni di terreni o edifici. Un solo caso di detenzione di droga ai fini di spaccio è stato segnalato.

