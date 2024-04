La partita di stasera al Bluenergy Stadium vedrà l’Udinese di fronte all’Inter capolista. Gabriele Cioffi, allenatore dei bianconeri, si aspetta un impegno massimo dai suoi giocatori, poiché “è l’unico modo per uscire dal campo con punti che ci servono per staccarci dalle zone basse della classifica”.

Assenze e strategie di gioco

L’assenza dello squalificato Lorenzo Lucca rappresenterà una perdita importante per la squadra, mentre Cioffi ammette che “ai nostri attaccanti richiediamo di fare tanta fatica e ci sta che possa essere preso un giallo di troppo”. Inoltre, il mister fa il punto sulle condizioni dei giocatori, rivelando che “Isaac Success ha fatto una settimana discreta, Brenner ha avuto dei problemi familiari e aspettiamo il suo ritorno domani”.

Scelte tattiche e formazione

Cioffi discute delle possibili formazioni, sottolineando che “Florian Thauvin e Roberto Pereyra insieme sono una delle possibilità” per l’attacco, mentre il ritorno di Keinan Davis non è possibile per questa partita. Il tecnico evidenzia la sua fortuna nel “avere giocatori che si sposano bene insieme in ogni reparto”, affermando che la scelta di Joao Ferreira in difesa è stata presa per garantire una maggiore compattezza.

Progressi e obiettivi di squadra

Rispondendo a una domanda su Lazar Samardzic, Cioffi nota i progressi del giocatore e la sua maggiore attenzione in fase difensiva. L’allenatore si aspettava una stagione difficile e sottolinea l’importanza della cautela e dell’umiltà nel lavoro di squadra. “Vanno vinte da tutti: dai giocatori, dallo staff e dalla società”, afferma Cioffi.

Mentalità vincente e prospettive future

Cioffi enfatizza l’importanza di guardare avanti e di non rimanere ancorati al passato, citando il successo contro l’Inter nella scorsa stagione come un esempio di ciò che la squadra può realizzare quando si impegna al massimo. Infine, il tecnico riconosce la flessione dell’Inter ma si aspetta una reazione decisa dalla squadra nerazzurra, soprattutto nella corsa allo scudetto contro il Milan.

In chiusura, Cioffi esorta la sua squadra a giocare con determinazione e a non sottovalutare l’avversario, rimarcando che solo con impegno e concentrazione si possono raggiungere gli obiettivi prefissati.

