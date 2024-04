Riecco il Cerghedaccio, serata dance con i successi anni ’70, ’80 e ’90

UDINE – Che gli appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati della musica anni ’70, ’80 e ’90 siano due l’anno, ad aprile e a ottobre, ormai è assodato. Eppure, all’approssimarsi di questi due mesi ogni volta l’entusiasmo sale. Ecco quindi che, puntuale, arriva l’annuncio di una nuova serata del Ceghedaccio, il grande evento capace di richiamare ad ogni occasione migliaia di persone da tutta la regione e non solo. L’appuntamento primaverile con il dance floor è per venerdì 19 aprile come sempre nel padiglione 6 della Fiera di Udine. Le parole chiave di un format di successo ormai da 30 anni a questa parte sono sempre le stesse: sano divertimento, sicurezza e il piacere di stare assieme. “Regole di ieri – spiega il patron del Ceghedaccio, Renato Pontoni – che fanno proprie anche i giovani d’oggi, sempre più presenti alle nostre serate”. E, infatti, il Ceghedaccio è uno di quegli appuntamenti intergenerazionali che sanno coinvolgere un pubblico di tutte le età.

Dietro alla consolle, con una produzione scenografica da grande concerto e con effetti speciali sempre nuovi, ci sarà come sempre l’istrionico Renato Pontoni. A lui il compito di far suonare i dischi, rigorosamente in vinile e selezionati dalla sua collezione di oltre 20 mila titoli, facendo ballare il pubblico sulle note dei più grandi successi di sempre, da Falco ai Culture Club, dai Duran Duran a Michael Jackson, dagli, Wham agli Abba, passando per Village People, Boney M., Bee Gees, Spandau Ballet, Queen, Rockets, Sister Sledge, Indeep, Corona, Snap e tanti altri ancora.

Rigoroso, come sempre, anche il format della festa a firma di Renato e Carlo Pontoni e capace di coniugare sicurezza, passione per il vintage e le moderne tecnologie: inizio alle 20 e tutti a casa all’1.30, passando dalle hit dance al momento con la live band, senza dimenticare i lenti di mezzanotte.

I biglietti in prevendita sono già acquistabili sui canali online ( www.ceghedaccio.com ) e, come sempre è consigliabile prendersi per tempo ed evitare così le code la serata stessa dell’evento. Prenotabili online anche i posti sulle corriere in partenza da Trieste e Pordenone, così come anche i tavoli. Perinformazioni e prenotazioni è possibile telefonare allo 0432508586, inviare un sms o un messaggio whatsapp al 3452655945 o una email all’indirizzo info@ceghedaccio.com

