Michael Jordan a Trieste: storia e fama in un pezzo d’asta

La casa d’asta londinese Sotheby’s ha fissato un prezzo di 420.000 dollari per la canotta arancio-nera con cui Michael Jordan disputò un’amichevole a Trieste nel 1985, durante un tour promozionale. Un pezzo di storia dello sport che si lega indissolubilmente alla città giuliana, pronto a raggiungere cifre da capogiro nell’asta imminente.

Il tour europeo e il debutto di Jordan a Trieste

Nell’estate del 1985, al termine della sua stagione da rookie con i Chicago Bulls, in cui tenne 28.2 punti di media, Michael Jordan si dedicò a un tour europeo per promuovere le sue nuove scarpe Air Jordan 1. Scendendo in campo per un’amichevole tra l’allora Stefanel e la Mobilgirgi Caserta, Jordan, al tempo 22enne, dominò realizzando 41 punti e distruggendo un canestro, collassato sotto la forza esplosiva di una delle sue schiacciate.

L’autografo di Bepi Stefanel e il viaggio attraverso il tempo

A fine gara, lo storico patron di Trieste, Giuseppe “Bepi” Stefanel, si fece autografare la maglia dal campione NBA e la conservò gelosamente. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano triestino “Il Piccolo“, la canotta finì poi al figlio, Carlo, e fu battuta all’asta già nel 2020. Tuttavia, in questi ultimi quattro anni, se ne sarebbero perse le tracce, un mistero che solo ora sembra avere una risposta con l’annuncio dell’asta imminente.

L’attesa per il verdetto finale

Il bando scadrà nella nottata tra mercoledì 10 e giovedì 11 aprile, e già si fa strada l’ipotesi che la cifra finale vada oltre il milione di euro. Un’occasione unica per collezionisti e appassionati di possedere un pezzo di storia del basket, un ricordo tangibile di uno dei momenti più iconici della carriera di uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi.

