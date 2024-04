La regione del Friuli Venezia Giulia si prepara a festeggiare un traguardo significativo: i 25 anni di attività dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia (Arpa FVG). In un evento inaugurale tenutosi questa mattina a Trieste, l’assessore regionale alla difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, ha presentato una serie di iniziative che celebreranno il lavoro svolto dall’agenzia nel corso degli anni.

Un’impronta educativa per il futuro

Scoccimarro ha sottolineato l’importanza di queste iniziative nel promuovere una maggiore consapevolezza ambientale, che oggi gode di un’attenzione crescente rispetto al passato. Particolare enfasi è stata posta sui risvolti educativi, con eventi pensati per coinvolgere le nuove generazioni, dall’asilo fino all’università.

Un legame prezioso con la comunità

La direttrice generale di Arpa Fvg, Anna Lutmann, ha evidenziato l’opportunità offerta da ogni evento per rafforzare i legami con la comunità e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impegno dell’agenzia per un ambiente sano e sostenibile. Celebrare il 25º anniversario rappresenta non solo un momento di festa, ma anche un’occasione per riflettere sui progressi compiuti e per rinnovare l’impegno per il futuro.

Un programma ricco di iniziative

Il programma delle celebrazioni prevede una serie di eventi che si terranno in diverse città della regione. Tra questi, spicca l’apertura della mostra di educazione ambientale “Ambientarsi“, che esplorerà varie tematiche legate all’ambiente attraverso 5 sezioni tematiche: l’acqua dolce, il mare, l’energia, l’inquinamento elettromagnetico e la gestione dei rifiuti.

Il convegno “Trieste mare sicuro“, in programma per il 19 aprile, affronterà temi cruciali legati alla protezione dell’ambiente marino. Organizzato in collaborazione con diverse istituzioni, il convegno fornirà approfondimenti sulla pianificazione degli interventi, le misure di sicurezza in presenza di navi a propulsione nucleare e altri aspetti legati alla sicurezza marittima.

Monitoraggio e previsioni per una navigazione sicura

Gli esperti dell’Arpa Fvg illustreranno le pratiche di monitoraggio degli scarichi a mare dei depuratori e presenteranno le ultime novità sulla climatologia del Golfo di Trieste e le relative previsioni meteorologiche, fondamentali per garantire una navigazione sicura.

