Il prossimo 1 maggio segna l’inizio ufficiale della stagione balneare, e con essa, l’avvio delle attività di monitoraggio delle acque di balneazione. Questa mattina, sul molo Audace di Trieste, l’Arpa Fvg ha dato il via al primo ciclo di campionamento, un’azione cruciale per garantire la sicurezza dei bagnanti.

L’imbarcazione “Effevigi” dell’Arpa Fvg è stata il fulcro dell’operazione odierna, con la presenza della direttrice Anna Lutman e dell’assessore regionale Fabio Scoccimarro. Questo incontro istituzionale sottolinea l’importanza attribuita alla tutela dell’ambiente marino e alla sicurezza dei cittadini che frequentano le spiagge della regione.

Frequenza e protocollo di campionamento delle acque

Il campionamento avviato oggi proseguirà domani 16 aprile, stabilendo una cadenza mensile per tutto il periodo estivo. Le date successive sono già fissate, con appuntamenti regolari fino a settembre, come concordato con il ministero della salute. Questo protocollo rigoroso assicura un monitoraggio costante e tempestivo delle condizioni delle acque, fondamentale per prevenire rischi per la salute pubblica.

Focus sulle contaminazioni e le microalghe

Oltre alla ricerca di Escherichia coli ed enterococchi intestinali, che sono indicatori comuni di contaminazione fecale, l’Arpa Fvg si impegna anche nel monitoraggio delle microalghe, in particolare dei cianobatteri e dell’Ostreopsis cfr. ovata, una specie potenzialmente tossica. Questo approccio multidisciplinare mira a identificare e affrontare tempestivamente eventuali rischi igienico-sanitari derivanti dalla presenza di agenti contaminanti nelle acque di balneazione.

Copertura territoriale del monitoraggio

La rete di monitoraggio dell’Arpa Fvg copre l’intero territorio regionale, con 66 punti di campionamento distribuiti strategicamente lungo la costa e nei principali corsi d’acqua interni. Questa vasta copertura assicura un controllo completo delle acque destinate alla balneazione, dalla costa adriatica fino ai laghi e ai fiumi dell’entroterra, garantendo una vigilanza attenta e capillare su tutti gli ambienti acquatici frequentati dai cittadini.

L’avvio del ciclo di campionamento delle acque di balneazione rappresenta un passo fondamentale verso una stagione estiva sicura e protetta per i bagnanti della regione. Grazie all’impegno dell’Arpa Fvg e delle istituzioni locali, i cittadini possono godere delle splendide spiagge e degli ambienti marini del Friuli Venezia Giulia con la certezza che la qualità delle acque sia costantemente monitorata e preservata.

