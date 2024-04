L’industria friulana piange Gianpietro Benedetti. Aveva 81 anni

UDINE – E’ morto l’imprenditore friulano Gianpietro Benedetti. Aveva 81 anni e da qualche settimana era ricoverato in ospedale. Presidente di Confindustria Udine e guida del Gruppo Danieli, tra le aziende leader nel mondo nella progettazione di impianti siderurgici. Proprio in Danieli era iniziata la carriera di Benedetti nel lontano 1961, come disegnatore tecnico. Per scalare poi i ruoli fino ad assumere la carica di presidente.

E’ stato uno degli imprenditori più importanti per l’industria non solo regionale, per 15 anni alla guida del Gruppo Danieli di Buttrio, la realtà nella quale aveva cominciato a lavorare nei primi anni ’60 come disegnatore tecnico.E’ stato cavaliere del lavoro e aveva ricevuto due lauree honoris causa in ingegneria. Era cittadino onorario della città di Udine, dopo aver contribuito in prima persone al restauro del castello, di piazza Libertà e di molti altri manufatti del centro storico.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook