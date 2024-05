Open Day al Conservatorio Tomadini: 40 concerti e 26 lezioni aperte alla città

UDINE – Saranno ben 26 le Lezioni musicali impartite nella giornata Open Day 2024 del Conservatorio Tomadini di Udine, domenica 5 maggio: dal violino alla tuba, dal pianoforte alla liuteria passando per tromba, fagotto, fisarmonica, violoncello, canto e moltissimi altri strumenti dei 10 dipartimenti del Tomadini, sui quali si focalizzano ben 90 Corsi dell’Anno Accademico 2024.

Ma non solo: dalle 10 alle 20, in una festosa maratona musicale, si avvicenderanno ben 15 concerti nella sede del Conservatorio in piazza Primo Maggio, uno ogni 15 minuti. Si apriranno sui ritmi delle percussioni e si congederanno nel segno del jazz, e proprio in apertura il Sax Quartet proporrà l’esecuzione di “Rapsodia”, sulle tracce dell’applaudito concerto inaugurale 2024 del Tomadini, dedicato proprio ai 100 anni del capolavoro di George Gershwin.

Menzione speciale, alle 17, per l’imperdibile concerto dell’Orchestra Sinfonica del Tomadini, in giornata tanti gruppi di musica da camera, le performance di canto, le formazioni speciali come l’Ensemble Violoncelli, il Coro di tromboni e le Big band e Brass band. Le lezioni aperte metteranno invece il pubblico a confronto diretto con gli strumenti, in un percorso musicale attraverso le tante aule del Conservatorio Tomadini, per esplorare la musica ad arco, a fiato, a tastiera e a percussione, per misurarsi con il canto, la musica antica o la popular music, o per provare a cimentarsi nel suggestivo laboratorio di liuteria, che solo il Tomadini in Italia, accanto al Santa Cecilia di Roma, apre ai propri studenti per apprendere e sperimentare una tecnica antica e ricca di fascino.

Ma non basta: perché fino al 31 maggio il Conservatorio Tomadini proporrà tanti altri appuntamenti musicali, ben 10 nel cartellone mensile che si apre come sempre alla città, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. In programma tanti concerti che spaziano nelle grandi emozioni musicali, dalla musica sacra all’improvvisazione jazz, dalla musica Rinascimentale a Ferruccio Busoni, al repertorio per oboe nei virtuosismi Ottocenteschi. Dettagli sul sito conservatorio.udine.it

«L’Open Day di primavera – osserva il direttore del Conservatorio Tomadini, Beppino Delle Vedove – è un’occasione di incontro rivolta a tutti, ai giovani e alle loro famiglie, così come agli appassionati della musica e a chi sogna da sempre di familiarizzare con qualche strumento. È un’opportunità per avvicinarsi al mondo della musica nei luoghi in cui viene studiata, insegnata e praticata, incontrando i docenti e i giovani musicisti, testando gli strumenti musicali per decidere di iniziarne lo studio».

Open Day del 5 maggio sarà accessibile per tutti con entrata da via Treppo, senza necessità di prenotazione. Sono 450 gli studenti iscritti al Conservatorio Tomadini per l’anno accademico in corso, e sono 86 i docenti di ruolo quest’anno. Attivissimo sotto il profilo produttivo, il Tomadini organizza oltre 100 concerti annui, che offre alla cittadinanza gratuitamente, e che registrano migliaia di presenze.

Il Conservatorio di Udine inoltre partecipa attivamente ai progetti con il Miur, il ministero dell’Università e Ricerca: fra questi l’orchestra nazionale degli studenti, l’orchestra nazionale a fiati degli studenti, il premio nazionale delle Arti e le ulteriori attività proposte dalla Conferenza dei direttori e dalla Conferenza dei presidenti.

