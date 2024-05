Ultimo volo di addestramento delle Frecce Tricolori davanti a 15 mila persone

CODROIPO – Il Friuli Venezia Giulia ha il privilegio di ospitare le Frecce Tricolori, un’eccellenza italiana apprezzata nel mondo che deve il suo prestigio e reputazione alla professionalità dei propri componenti: per questo i piloti della Pattuglia Acrobatica sono perfetti testimonial del valore e dell’importanza del rispetto delle regole per evidenziare ciò che può fare la differenza quando ci si mette alla guida di qualsiasi veicolo. È quanto ha affermato in sintesi a margine dell’ultimo addestramento acrobatico prima dell’inizio della stagione delle esibizioni l’assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, che ha preso parte all’evento a Rivolto in rappresentanza del presidente della Regione.

L’assessore ha ricordato che “Punta in alto, rispetta le regole” è la nuova campagna realizzata dall’Automobile Club Udine che, anche nel secondo anno del progetto UD4Safety finanziato dalla Regione, si unisce ad un testimonial prestigioso per diffondere messaggi di sicurezza stradale.

La campagna di comunicazione, che ha come protagonisti i piloti della Pattuglia Acrobatica, mette a confronto quattro tipici comportamenti alla guida in strada, con gli stessi in volo e mostra alcune regole fondamentali per la sicurezza in viaggio: verificare l’efficienza del veicolo, far allacciare le cinture ai passeggeri, indossare il casco integrale ben allacciato se si usa la moto e, per tutti, rispettare la segnaletica.

In occasione dell’ultimo addestramento acrobatico prima dell’inizio della stagione ufficiale di esibizioni, davanti a diverse migliaia di spettatori, il comandante delle Frecce, Massimiliano Salvatore, ha ringraziato la Regione, ricordando come la sicurezza, in volo come sulla strada, sia fatta da un insieme di semplici condotte virtuose e come partecipare alla campagna sia stata un’opportunità per dare un esempio positivo a quanti ogni giorno si mettono alla guida. È stata la norma 15/2022 (Misure finanziarie multisettoriali) ad assegnare ai 4 ACI provinciali complessivi 400.000 euro per progetti di prevenzione in materia di sicurezza stradale.

