LIGNANO SABBIADORO – «La vera forza di Lignano è la sua comunità che magari i turisti conoscono poco. Ma noi sappiamo bene il valore che ha. Questa è una città in movimento e voglio ringraziare tutti coloro che vi operano e che hanno capito che facendo squadra valiamo molto di più».

E’ soprattutto alla comunità che il sindaco Laura Giorgi, ha voluto rivolgersi, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione della stagione turistica, quest’anno ospitata in un Parco San Giovanni Bosco, allietato dai colori e dall’animosità dei giovani atleti delle società sportive lignanesi, riunite per la festa a loro dedicata. «Siamo una città di 6.900 abitanti arricchita da oltre un centinaio di associazioni. Volontari, appassionati, genitori, nonni, pensionati, ragazzi, tutti che contribuiscono con le proprie capacità e disponibilità a fare qualcosa per gli altri e rappresentano il grande cuore pulsante di questa località».

Il sindaco Giorgi ha poi parlato di una Lignano in continua evoluzione, matura e internazionale, ricordando la presenza, a giugno, degli eventi legati al G7 istruzione giovani, la candidatura agli Eyof 2027, con la collaborazione dei Comuni del territorio (presenti alla cerimonia Latisana, Palazzolo dello Stella, Precenicco, Rivignano Teor e Ronchis), la forte impronta data dal network G20 Spiagge, con la necessità di giungere a un riconoscimento dello status di comunità marina. Rivolgendosi al Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, presente a Lignano, il sindaco ha chiesto «un aiuto a fare in modo che la proposta di legge sia finalmente depositata e inizia così il suo iter parlamentare».

Un invito prontamente raccolto dal Ministro che nel suo intervento ha sottolineato la valenza della località, «punta di diamante» e un po’ di tutto il territorio regionale, «abbiamo un’offerta turistica che non è seconda a nessuno», ha commentato.

Il sindaco Giorgi, in conclusione, ha parlato di Lignano «realtà produttive per tutta la regione, che guarda al futuro con una programmazione sana», anticipando l’organizzazione, per settembre, di un evento legato al cicloturismo. «Lignano punto di arrivo e di partenza per numerosi percorsi ciclabili per famiglie o sportivi più preparati. Una manifestazione pensata alle porte dell’autunno per permetterci di scoprire stagioni turistiche diverse dall’estate, abbracciando un filone turistico, quello lento, in costante crescita».

Che quella intrapresa da Lignano è la strada giusta lo confermano i numeri proposti dall’assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini, presente assieme al collega di Giunta con delega al demanio, Sebastiano Callari: questo territorio da solo – ha detto l’esponente dell’Esecutivo – rappresenta il 39% delle presenze del Friuli Venezia Giulia (un dato quello delle presenze che nel primo trimestre segna un +16,3%) e garantisce un lavoro a 10% del totale degli occupati del terziario.

Ospiti della cerimonia di inaugurazione della stagione anche il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, i consiglieri regionali Mauro Di Bert, Roberto Novelli e Maddalena Spagnolo, il Presidente della società Lignano Sabbiadoro Gestioni, Emanuele Rodeano e il parroco Don Angelo Fabris.

In chiusura la Banda Garzoni e il coro “Send of Gospel” hanno eseguito l’inno europeo e l’inno appositamente composto per celebrare la città di Lignano Sabbiadoro.

