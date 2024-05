UDINE – L’Intelligenza Artificiale e il rinnovo generazionale sono stati i temi centrali della 33ª assemblea del sindacato degli agenti di commercio di Udine, Trieste, Gorizia (USARCI), tenutasi a Tavagnacco (UD). La riunione ha sottolineato la necessità di aggiornare la professione e di affrontare le sfide moderne con uno spirito innovativo e aperto al cambiamento.

Un approccio con l’intelligenza artificiale e la necessità di svecchiare la professione

Durante l’assemblea, il Presidente Domenico Papa ha evidenziato l’importanza di considerare l’Intelligenza Artificiale (IA) come una collaboratrice e non come una concorrente. “L’IA è un’opportunità che può aiutarci a migliorare la qualità dei servizi e della vita”, ha affermato Papa. Questo cambiamento di prospettiva è fondamentale per gli agenti di commercio, poiché l’adozione di tecnologie avanzate può ottimizzare molte operazioni quotidiane, dalla gestione dei clienti all’analisi dei dati di mercato.

Uno dei punti cruciali discussi è stato l‘anacronismo del corso obbligatorio per accedere alla professione di agente di commercio. Papa ha dichiarato che questo corso rappresenta un ostacolo significativo per le nuove leve, specialmente per i giovani. “Bisogna aprire la professione a tutti coloro che possiedono i requisiti di onorabilità e almeno un diploma di scuola superiore”, ha sottolineato. Questo cambiamento potrebbe facilitare il ricambio generazionale necessario per mantenere viva e dinamica la professione.

Premiati i Soci Trentennali

L’assemblea ha fornito anche l’occasione per premiare i Soci Trentennali, riconoscendo l’impegno e la dedizione di Aldo Suraci e Roberto Arbusti. Questo riconoscimento non solo celebra la loro lunga carriera, ma serve anche come esempio di professionalità e dedizione per le nuove generazioni di agenti di commercio.

Il rafforzamento delle alleanze è stato un altro tema centrale. La collaborazione con CNA Fvg è considerata cruciale per affrontare le nuove sfide. Il presidente FVG, Maurizio Meletti, ha ribadito l’importanza di questa sinergia, che beneficia sia gli artigiani sia gli agenti di commercio. Questa collaborazione è stata simbolicamente rappresentata dalla scelta della sala convegni della CNA per l’assemblea.

Promuovere un’immagine positiva e inclusiva degli agenti di commercio

L’assemblea ha sottolineato l’importanza di promuovere un’immagine positiva della figura dell’agente di commercio, spesso legata a percezioni stereotipate. Incrementare la presenza di giovani e donne nella professione è un obiettivo prioritario, che può contribuire a diversificare e arricchire il settore. Inoltre, sono stati discussi temi come il rapporto con Enasarco, l’incremento delle convenzioni e il rinnovo degli Accordi Economici Collettivi, scaduti da 10 anni.

