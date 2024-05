Sabato 25 maggio alle ore 20.00, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ospiterà uno degli eventi più attesi della stagione: “La Cenerentola” di Gioachino Rossini. Questo splendido dramma giocoso, ispirato alla celebre favola di Charles Perrault e composto nel 1817, arriva a Udine dopo aver riscosso un caloroso successo al Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste.

Una conferenza imperdibile per gli appassionati

L’evento sarà anticipato dalla conferenza intitolata “Dalla scarpetta allo smaniglio” che si terrà venerdì 24 maggio alle ore 17.30. A guidare l’incontro sarà Andrea Merli, noto regista, giornalista e autore radiofonico. L‘ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, offrendo un’occasione unica per approfondire la storia e i segreti di questa meravigliosa opera rossiniana.

Una produzione storica e innovativa per la Cenerentola di Rossini

La produzione che sarà presentata a Udine è la fortunata rilettura del 2022 del Teatro Carlo Felice di Genova, basata sull’edizione storica del 1978 con scene e costumi di Emanuele “Lele” Luzzati. Luzzati, celebre scenografo e illustratore genovese, ha conferito alla fiaba rossiniana una cifra stilistica inconfondibile e riconosciuta a livello mondiale. La regia, affidata a Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi, promette uno spettacolo dal tono comico e vivace, che ha già conquistato il pubblico di Genova e Trieste.

Sul podio per questa speciale occasione ci sarà il Maestro Enrico Calesso, rinomato per la sua dedizione al repertorio mozartiano e rossiniano. Il cast, di altissimo profilo, include:

Annalisa Stroppa nel ruolo di Angelina

nel ruolo di Angelina Giorgio Caoduro come Dandini

come Dandini Dave Monaco nel ruolo di Don Ramiro

nel ruolo di Don Ramiro Pablo Ruiz come Don Magnifico

Accompagnati dall’Orchestra e dal Coro del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, preparati da Paolo Longo, questi artisti promettono una serata di grande musica e emozioni.

Enrico Calesso ha sottolineato l’innovazione di Rossini nel trasformare il genere dell’Opera Buffa. Con “La Cenerentola”, Rossini crea una commedia raffinata, combinando elementi buffi e seri per raccontare il viaggio di formazione di Angelina. La raffinata rimodulazione dell’opera e la complessa caratterizzazione psicologica dei personaggi rendono questo lavoro un capolavoro senza tempo.

Le prove speciali a per le scuole

In aggiunta alle rappresentazioni pubbliche, venerdì 24 maggio alle ore 10.00, si terrà una prova generale riservata alle scuole, con oltre mille studenti provenienti da tutta la Regione e dal Veneto. Questa iniziativa mira a coinvolgere e educare i giovani al mondo dell’arte e della musica, offrendo loro un’opportunità unica di vivere da vicino la magia del teatro

Informazioni pratiche

Per coloro che desiderano assistere a questo spettacolo imperdibile, la biglietteria del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, in via Trento 4, è aperta dal martedì al sabato dalle 16.00 alle 19.00. Nei giorni di spettacolo, gli sportelli resteranno aperti fino all’inizio della rappresentazione. I biglietti possono essere acquistati anche online su vivaticket.it.

Non perdete l’occasione di vivere una serata magica a Udine con “La Cenerentola” di Rossini, un evento che promette di incantare e divertire il pubblico udinese.

