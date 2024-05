Si è conclusa con successo una settimana intensiva di collaborazione scientifica internazionale tra il Museo Civico di Storia Naturale di Trieste e le Università di Malta e James Madison Virginia (USA). Questa sinergia ha visto ricercatori e studenti impegnati in un viaggio all’interno della biodiversità del territorio del Carso triestino e delle sue peculiarità ecologiche.

Esplorando i territori e le sfide ambientali

I partecipanti, guidati dai ricercatori del Museo, hanno avuto l’opportunità di immergersi in una serie di ambienti naturali, dai boschi carsici alle grotte misteriose, dai vigneti che caratterizzano la regione alle zone umide delle Noghere. Questi sopralluoghi non solo hanno offerto agli studenti una panoramica diretta della biodiversità locale, ma hanno anche permesso loro di comprendere le sfide ecologiche e gestionali uniche che affronta la regione.

Un confronto di prospettive

L’incontro tra le menti dei ricercatori del Museo e degli studenti e docenti delle università ospiti ha rappresentato un’opportunità unica per scambiare conoscenze e esperienze. Il confronto tra le realtà del territorio triestino e quelle degli Stati Uniti e del Mediterraneo meridionale ha evidenziato somiglianze, differenze e soluzioni creative adottate per affrontare le sfide ambientali.

Oltre i confini geografici: progetti futuri

L’esito positivo di questa collaborazione ha gettato le basi per futuri progetti e sinergie. Si sta già lavorando per ripetere e ampliare questa esperienza di collaborazione, con l’obiettivo di coinvolgere più attivamente sia gli studenti sia i ricercatori delle diverse istituzioni coinvolte. Questo impegno a lungo termine promette di portare benefici tangibili non solo alla ricerca scientifica, ma anche alla conservazione e alla gestione sostenibile delle risorse naturali.

