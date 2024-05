FAI e la magia delle vigne: evento imperdibile a Rosazzo

Sabato 25 maggio 2024, alle ore 15, il Gruppo FAI di Cividale del Friuli invita tutti gli appassionati di natura, storia e buon vino a partecipare all’evento “FAI un giro in vigna”, un’occasione unica per esplorare la bellezza del paesaggio friulano.

Passeggiata tra storia e natura

In concomitanza con la manifestazione “Olio e Dintorni” a Oleis di Manzano, il FAI propone una speciale passeggiata all’insegna della scoperta e del rispetto del paesaggio. Questo evento è parte del progetto regionale “FAI un giro in vigna”, che promuove l’amore per il territorio e la cultura della sostenibilità.

Il fascino del roseto storico

La passeggiata inizierà presso il roseto storico dell’Abbazia di Rosazzo, accompagnati dall’agronomo Gianpaolo Bragagnini. Qui, i partecipanti potranno conoscere la storia della “Rosa Perduta e ritrovata”, simbolo del luogo e origine del toponimo Rosazzo. Questo fiore raro e prezioso rappresenta un pezzo significativo della storia locale.

Tazzelenghe: il cavaliere longobardo

Uno dei momenti clou dell’evento sarà la visita all’azienda vitivinicola “Ronc di Bianca“, dove si scoprirà l’antico vitigno Tazzelenghe, conosciuto come il “vino friulano taglialingua nato in terra longobarda”. La Signora Bianca e suo figlio Simone guideranno i visitatori attraverso i vigneti e la cantina, offrendo un’immersione nella storia e nella produzione di questo vitigno raro.

Presentazione del libro e degustazione

L’esperienza sarà arricchita dalla presentazione del libro del noto scrittore e giornalista Stefano Cosma e Angelo Costacurta, intitolato “Il Tazzelenghe, il vino friulano taglialingua nato in terra longobarda”. A seguire, il celebre sommelier Wayne Young condurrà una degustazione guidata per apprezzare appieno le caratteristiche uniche del Tazzelenghe, con il suo bouquet ampio e delicato e la sua robustezza importante.

Dettagli dell’evento

L’evento è a prenotazione, con un massimo di 40 partecipanti. La quota di partecipazione è di €12 per gli iscritti FAI e €15 per i non iscritti. Il ritrovo è previsto alle 15:15 presso il parcheggio dell’Abbazia di Rosazzo a Manzano. La durata dell’evento è di circa 2 ore e 30 minuti, con un percorso totale di circa 2 km tra andata e ritorno. Si consiglia un abbigliamento comodo e scarpe ginniche.

Un omaggio per i partecipanti

A tutti i partecipanti verrà consegnato un buono sconto del 10% da utilizzare all’interno della cucina di “Olio e Dintorni”, per proseguire l’esperienza con una degustazione dei migliori prodotti locali.

In caso di maltempo saranno apportate delle modifiche o l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.

Per informazioni ed iscrizioni: cividaledelfriuli@gruppofai.fondoambiente.it

