L’ultima settimana è stata caratterizzata da un incontro di vitale importanza per lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie nel Friuli-Venezia Giulia. L’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio ha tenuto una riunione a Roma con Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) e il commissario per le opere speciali Vincenzo Macello, seguito da un confronto con il direttore della Fondazione Fs, Luigi Cantamessa.

Potenziamento delle linee chiave

Il cuore dell’incontro ha riguardato i piani per il potenziamento della rete ferroviaria, in particolare della Venezia-Trieste e del nodo di Udine. L’eliminazione dei passaggi a livello è stata al centro delle discussioni, con particolare attenzione alla necessità di modernizzare le infrastrutture per migliorare l’efficienza e la sicurezza del trasporto ferroviario nella regione.

Uno dei progetti di punta è la realizzazione della nuova stazione ferroviaria di Cargnacco. Attualmente in fase di valutazione di impatto ambientale, si prevede l’inizio dei lavori entro il 2025. Questa nuova stazione rappresenta un passo significativo verso un sistema ferroviario più moderno e funzionale, fornendo un importante servizio ai residenti e ai visitatori della regione.

Un altro punto cruciale discusso durante l’incontro è stato il progetto per la realizzazione di una linea esterna al centro urbano di Udine. Questo intervento mira a migliorare la circolazione dei treni merci, contribuendo così a ridurre il traffico nelle aree urbane e a migliorare la sicurezza delle operazioni ferroviarie.

Collaborazione con la Fondazione Fs

La collaborazione con la Fondazione Fs si è rivelata altrettanto fruttuosa. L’assessore ha elogiato il successo dei treni storici nel Friuli-Venezia Giulia, evidenziando l’opportunità di espandere l’offerta ferroviaria per il progetto GO!2025. In particolare, si sta considerando la realizzazione di uno speciale collegamento navetta tra Gorizia e Nova Gorica, insieme ad altri progetti che verranno presentati prossimamente.

Turismo e riscoperta del territorio

Infine, l’assessore ha sottolineato come questa collaborazione sia fondamentale per promuovere il turismo e la riscoperta del territorio. Grazie a iniziative innovative e soluzioni concrete, si offre ai viaggiatori l’opportunità di vivere un’esperienza unica e suggestiva durante il loro viaggio in treno attraverso il Friuli-Venezia Giulia.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook