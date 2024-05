Una nuova svolta nel caso di Liliana Resinovich

TRIESTE – La procura di Trieste ha recentemente accettato la richiesta di un approfondimento sul traffico di uno dei telefoni cellulari di Liliana Resinovich. Questo nuovo sviluppo potrebbe rappresentare una svolta significativa nel caso della sessantatreenne triestina scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere, chiusa in due sacchi per l’immondizia, in un’area boschiva all’interno del parco dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni il 5 gennaio 2022.

La richiesta di indagine supplementare è stata avanzata dai legali della famiglia Resinovich il 3 maggio 2024. L’approfondimento riguarda specificamente ciò che è avvenuto, a livello telefonico, il giorno della scomparsa di Liliana. La procura di Trieste ha accettato la richiesta, incaricando un nuovo consulente per esaminare il caso.

La nomina del Consulente

Il conferimento dell’incarico per questa nuova consulenza avverrà nel tribunale giuliano lunedì 27 maggio 2024. La procura ha designato come consulente Nicola Chemello, ingegnere già coinvolto nell’analisi dei cellulari durante la prima fase dell’indagine. Per i legali della famiglia Resinovich, il consulente sarà invece l’informatico Francesco Zorzi.

Massimo riservo sulle indagini

Sulle analisi che verranno svolte sul cellulare di Liliana viene mantenuto il massimo riserbo. Tuttavia, si intuisce che si vuole fare luce su alcuni “specifici” elementi del traffico telefonico della triestina. Questo approfondimento non rientra nei “famosi” 25 punti indicati dal giudice per le indagini preliminari Luigi Dainotti alla procura.

L’intervento di “Chi l’ha visto?”

Il programma televisivo “Chi l’ha visto?” si era già occupato di alcuni passaggi sul telefono cellulare di Liliana, concentrandosi in particolare su una precisa telefonata. Ora, spetta ai consulenti svelare se ci sono nuovi elementi che possono aggiungere dettagli alla vicenda.

