Fedriga e Valditara presentano il G7 Istruzione: focus su giovani e innovazione tecnologica

Il G7 Istruzione che si terrà a Trieste dal 27 al 29 giugno sarà un evento di rilevanza internazionale, concentrato sul rapporto tra scuola e rivoluzione tecnologica. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha sottolineato l’importanza di questo incontro durante la presentazione ufficiale alla presenza del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara.

Trieste e Lignano: protagonisti del G7 Istruzione

Trieste e Lignano sono state scelte come sedi per questo importante evento. Mentre Trieste ospiterà il G7 Istruzione principale, Lignano accoglierà il G7 Istruzione Young, un’innovativa versione dell’evento dedicata esclusivamente agli studenti. Fedriga ha espresso gratitudine al ministro Valditara per aver scelto queste città, evidenziando l’opportunità per il Friuli Venezia Giulia di mettersi in luce su un palcoscenico internazionale.

La sfida della formazione continua

Fedriga ha messo in evidenza una delle sfide principali che il Friuli Venezia Giulia sta affrontando: la mancanza di manodopera specializzata e di quadri tecnici in certi settori del sistema produttivo regionale. Per rispondere a questa criticità, è fondamentale puntare sulla formazione continua. Questo concetto sarà uno dei temi centrali del G7 Istruzione, dove si discuterà di strategie per migliorare l’istruzione tecnica e la formazione professionale, in linea con le esigenze del mercato del lavoro.

G7 Istruzione Young

Una delle novità più rilevanti di questa edizione del G7 Istruzione è il G7 Istruzione Young, che darà spazio agli studenti, consentendo loro di partecipare attivamente alle discussioni sul futuro della scuola e della tecnologia. Come ha sottolineato Fedriga, è la prima volta che un summit di questa portata dedica uno spazio specifico ai giovani, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nel plasmare il futuro dell’istruzione.

Collaborazione e innovazione per un futuro migliore

Il G7 Istruzione di Trieste rappresenta un’occasione unica per favorire la collaborazione tra i paesi partecipanti, con l’obiettivo di affrontare insieme le sfide poste dalla rivoluzione tecnologica. La presenza di esperti internazionali e di figure istituzionali di rilievo come il ministro Giuseppe Valditara e il governatore Massimiliano Fedriga garantirà un dibattito di alto livello, mirato a trovare soluzioni innovative per il sistema educativo globale.

