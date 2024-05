Voxxed Days 2024, Trieste accoglie i giganti della programmazione

Il 30 maggio 2024, il Cinema Ambasciatori di Trieste ospiterà per la seconda volta il Voxxed Days, una conferenza internazionale dedicata allo sviluppo software. Dopo il successo della prima edizione nel 2022, l’evento ritorna in Friuli-Venezia Giulia come parte della rinomata famiglia Devoxx, che ogni anno attira migliaia di sviluppatori da tutto il mondo.

Un parterre di esperti di alto livello

La conferenza di quest’anno vedrà la partecipazione di esperti di rilievo internazionale. Dimitris Andreadis di RedHat, Director of Engineering e manager del framework Quarkus, aprirà la giornata con un keynote che promette di essere illuminante. Andres Almiray, Java Champion di Oracle, discuterà dello scambio di dati tra applicazioni, mentre Luigi Fùgaro di Redis affronterà il tema della ricerca vettoriale e del caching semantico in Java. Maya Shavin di Microsoft parlerà degli errori più comuni nell’uso della libreria React, offrendo preziosi consigli per evitarli.

La conferenza offrirà anche sessioni su tematiche avanzate e di grande attualità. Mario Fusco e Nicole Prentzas di RedHat esploreranno il machine learning e il symbolic reasoning, due argomenti di grande rilevanza nell’odierno panorama informatico. Gli sviluppatori avranno l’opportunità di imparare tecniche di debug avanzate con Vitaly Bragilevsky di JetBrains e di scoprire come implementare streaming audio e video nel web grazie a Katarzyna Dusza di Spotify. Inoltre, Johan Hutting di ING spiegherà come trasformare un progetto in open source, fornendo una guida pratica per chi desidera condividere il proprio lavoro con la comunità.

Sessioni pratiche e tecniche avanzate, l’innovazione fa tappa Trieste

La conferenza non mancherà di offrire approfondimenti su argomenti pratici e tecniche avanzate. Felipe Sales di Klarna parlerà del debito tecnico, una problematica comune nel mondo dello sviluppo software. Fabien Vauchelles di Scrapoxy discuterà di sistemi anti-bot, mentre Omar Diop di Learnn condividerà le sue esperienze con React Native. Vincenzo D’Amore di EssilorLuxottica presenterà una sessione su come creare software per indossare virtualmente occhiali, dimostrando come la tecnologia possa rivoluzionare l’esperienza del cliente.

Voxxed Days Trieste 2024 rappresenta una grande opportunità per gli sviluppatori del Triveneto e delle regioni confinanti. La conferenza, che sarà interamente in inglese, offre una piattaforma internazionale per connettersi con esperti e colleghi da tutto il mondo. Alessandra Laderchi, sviluppatrice software e organizzatrice dell’evento, ha sottolineato l’importanza di questo appuntamento: “Con Voxxed Days Trieste, vogliamo portare il meglio delle conferenze di sviluppo software in Friuli-Venezia Giulia, per arricchire sia gli sviluppatori locali sia le aziende del territorio“.

Un evento sostenuto da aziende e comunità

L’organizzazione dell’evento è curata da Krazydev FRIULI-VENEZIA GIULIA, con il supporto di sponsor di prestigio come Tinvention, Generali Italia, EssilorLuxottica, ed Eleonora Vianello. L’evento ha anche ottenuto il riconoscimento “Io Sono Friuli-Venezia Giulia” per il valore che rappresenta per la regione.

Per maggiori dettagli, il sito ufficiale dell’evento è trieste.voxxeddays.com.

