Comuni in rivolta: Il grido contro i tagli del governo

Il sindaco di Ruda, Franco Lenarduzzi, alza la voce contro il Governo, accusandolo di penalizzare i Comuni che hanno gestito in modo oculato le risorse del PNRR.

Mazzata del MEF ai comuni virtuosi

Inaccettabile è la decisione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) di tagliare le risorse correnti per i Comuni che hanno ricevuto fondi dal PNRR, penalizzandoli in misura diretta proporzionale agli investimenti europei ottenuti.

Sforzi titanici dei comuni piccoli

Sforzi enormi sono stati profusi dai Comuni, specialmente quelli di dimensioni ridotte, nel rispettare i tempi e le modalità imposti dallo Stato per attuare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonostante il dover sostenere oneri aggiuntivi rispetto ai finanziamenti ricevuti.

Chiaro messaggio al governo

Il sindaco Lenarduzzi invita la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia a portare a Roma il grido di dolore, richiedendo un intervento del Governo per ritirare la decisione dannosa.

Solidarietà tra amministrazioni locali

La posizione del sindaco friulano si allinea a quella del presidente nazionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci), Antonio Decaro, che ha giustamente espresso indignazione per la decisione governativa.

Appello per un cambio di rotta

Lenarduzzi si unisce all’appello del presidente Decaro, sollecitando il Governo a ritirare la decisione dannosa, sottolineando come essa potrebbe essere una beffa per i cittadini e un colpo devastante per gli Enti Locali.

