Furto di prosciutti a Rivignano Teor: sette arresti per un colpo da 200 mila euro

RIVIGNANO TEOR – Un furto di proporzioni considerevoli ha scosso la comunità di Rivignano Teor il primo aprile 2023. Sette persone sono state arrestate per il furto di ben mille e 500 cosce di prosciutto affumicato, un bottino dal valore stimato di 200 mila euro.

Le indagini dei Carabinieri di Latisana

Grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri di Latisana sono riusciti a ricostruire l’accaduto. Le riprese hanno permesso di identificare con precisione sia le tempistiche che il modus operandi dei ladri. I sopralluoghi effettuati sul luogo del crimine hanno fornito elementi probatori chiave per identificare i sette indagati come i presunti autori del furto.

Le immagini delle telecamere hanno svolto un ruolo cruciale nelle indagini. I militari dell’Arma sono stati in grado di individuare i mezzi utilizzati per il trasporto della merce rubata, tra cui tre autoarticolati. Questo ha permesso di seguire una pista precisa che ha portato all’identificazione dei sospetti.

I luoghi degli arresti: dalla Puglia alla Lombardia

Le ordinanze di arresto sono state eseguite in diverse località, sottolineando la complessità dell’operazione. Gli arresti sono avvenuti a Andria e Cerignola, in Puglia, e ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. Questa diffusione geografica evidenzia l’ampiezza della rete criminale coinvolta.

Inizialmente, l’ammanco era stato dichiarato intorno alle 900 cosce di prosciutto, ma i controlli successivi hanno rivelato l’entità del furto. Il danno economico è stato quantificato in 200 mila euro, solo per il valore della refurtiva. I sette arrestati, nei cui confronti vale la presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato, sono stati trasferiti in carcere, restando a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

