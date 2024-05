Mondi, leader globale nel settore del packaging e della carta sostenibile, ha segnato un traguardo significativo con l’avvio ufficiale della trasformazione dello stabilimento di Duino. Questo progetto, che comporta un investimento di 200 milioni di euro, si inserisce nella strategia aziendale di promuovere l’innovazione e la sostenibilità nelle soluzioni di packaging.

Investimento per il futuro

L’acquisizione della cartiera di Duino da parte di Mondi, avvenuta nel gennaio 2023, ha rappresentato il primo passo verso un ambizioso programma di investimenti. L’obiettivo principale è convertire i macchinari per la produzione di carta patinata esistenti in un impianto all’avanguardia per la produzione di cartone riciclato di alta qualità. Questo tipo di cartone è essenziale per produrre scatole di cartone e soluzioni di packaging innovative utilizzate in una vasta gamma di settori, dai prodotti alimentari e bevande ai beni di consumo e prodotti industriali pesanti.

Impatto ambientale e economico positivo

La scelta di produrre cartone riciclato risponde alla crescente necessità di soluzioni sostenibili nel settore del packaging. Il cartone offre resistenza e resilienza naturali, rappresentando una valida alternativa ai materiali plastici. Questo investimento non solo contribuisce alla riduzione dei rifiuti di plastica ma promuove anche l’economia circolare.

Posizione strategica

La cartiera di Duino, situata in una posizione strategica vicino a Trieste sulla costa adriatica, consente a Mondi di fornire soluzioni di cartone ondulato in tutta l’Europa centrale, nell’area del Mediterraneo e nel mercato locale italiano. Questa localizzazione strategica permette di ottimizzare i percorsi di trasporto, riducendo così l’impatto ambientale e rafforzando la resilienza della catena di approvvigionamento.

Impegno per l’economia locale

Markus Gärtner, CEO di Mondi Corrugated Packaging, ha sottolineato l’importanza dell’approvvigionamento responsabile: “In Mondi puntiamo ad approvvigionarci sul posto, a beneficio dell’economia locale e limitando l’impatto ambientale grazie a percorsi di trasporto più brevi. Questo rafforza anche la resilienza della nostra catena di approvvigionamento e va a vantaggio dei nostri clienti”.

Creazione di nuovi posti di lavoro

L’investimento di Mondi a Duino non si limita alla sostenibilità ambientale, ma ha anche un forte impatto sociale. Bruno Cottone, amministratore delegato di Mondi Duino, ha evidenziato come il progetto stia creando nuove opportunità lavorative: “Stiamo costruendo un team di esperti altamente qualificati”. Mondi è inoltre impegnata a promuovere la diversità e l’inclusione all’interno della sua forza lavoro, con particolare attenzione all’aumento della componente femminile nel team.

La cerimonia di inaugurazione

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato diverse autorità locali, tra cui il sindaco di Duino, Igor Gabrovec, e Luca Antonicelli in rappresentanza della Regione Friuli-Venezia Giulia. La posa della prima pietra ha segnato un momento simbolico, dimostrando i progressi del progetto e l’impegno di Mondi nel sostenere la crescita economica regionale.

Guardando al futuro

L’inaugurazione del cantiere a Duino rappresenta solo l’inizio di un percorso che vedrà Mondi impegnata nella realizzazione di un impianto produttivo all’avanguardia. Con questo investimento, Mondi non solo rafforza la propria posizione nel mercato del packaging sostenibile, ma conferma anche il proprio ruolo di attore chiave nello sviluppo economico e sociale del territorio.

In sintesi, l’iniziativa di Mondi a Duino è un esempio di come le aziende possano coniugare innovazione, sostenibilità e responsabilità sociale, creando valore non solo per i propri clienti ma anche per la comunità e l’ambiente.

