Il Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) rappresenta una delle sfide più importanti per il futuro del nostro paese, e la regione Friuli-Venezia Giulia non è da meno. Ulteriori risorse sono state destinate al Fondo anticipazioni ai Comuni, un passo significativo che dimostra l’importanza di sostenere le amministrazioni locali durante questa fase cruciale.

La Cabina di regia regionale

Fin dall’inizio, l’amministrazione regionale ha istituito la Cabina di regia regionale, un organismo chiave per la gestione e la condivisione degli investimenti sul territorio. Questo strumento non solo facilita la distribuzione delle risorse, ma garantisce anche la liquidità necessaria per rispettare i tempi e avanzare con i lavori previsti.

Innovazione nei sistemi finanziari e implementazione delle risorse

L’assessore regionale alle Finanze ha sottolineato l’adozione di sistemi finanziari innovativi. Tra questi spicca il Fondo anticipazioni-liquidità, destinato agli interventi del Pnrr a favore delle amministrazioni comunali. Questo fondo permette ai Comuni di proseguire con gli interventi anche in presenza di difficoltà temporanee di cassa, assicurando così la continuità dei progetti.

Durante la riunione presieduta dal Presidente del Consiglio, l’assessore ha annunciato che sarà valutata l’implementazione delle risorse del fondo, estendendo l’operatività dello strumento. Questo ulteriore supporto sarà discusso in sede di assestamento, dimostrando la volontà della Regione di mantenere alto il livello di attenzione verso le esigenze locali.

Distribuzione delle risorse

Le risorse assegnate al territorio regionale ammontano a 2,9 miliardi di euro. La distribuzione è così ripartita:

Gorizia : 200.989.223,38 € (Pnrr) e 10.000.000,00 € (Pnc)

: 200.989.223,38 € (Pnrr) e 10.000.000,00 € (Pnc) Pordenone : 401.244.182,48 € (Pnrr) e 31.348.002,15 € (Pnc)

: 401.244.182,48 € (Pnrr) e 31.348.002,15 € (Pnc) Trieste : 577.899.642,47 € (Pnrr) e 535.986.681,15 € (Pnc)

: 577.899.642,47 € (Pnrr) e 535.986.681,15 € (Pnc) Udine: 684.636.544,88 € (Pnrr) e 34.847.156,92 € (Pnc)

Questi numeri riflettono un impegno concreto per il rilancio delle aree coinvolte, con l’obiettivo di stimolare la crescita e lo sviluppo locale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook