La presentazione della piattaforma transfrontaliera “Borderless Wireless GO! 2025” rappresenta un passo significativo verso un’esperienza culturale e turistica senza confini. Navigabile all’indirizzo www.go2025.eu, questa piattaforma completa include un’ampia gamma di offerte ricettive e ristorative nell’area trasfrontaliera, estendendosi ben oltre le città di Nova Gorica e Gorizia.

Operativa con oltre 8 mesi di anticipo rispetto all’inaugurazione ufficiale della Capitale Europea della Cultura GO! 2025, la piattaforma Borderless Wireless GO! 2025 è stata illustrata in dettaglio durante l’evento di presentazione a Gorizia. Curata da GECT GO, questa iniziativa è uno dei pilastri del libro di candidatura della Capitale Europea della Cultura, vantando il titolo di prima piattaforma transfrontaliera di una Capitale Europea della Cultura.

Partecipazione e adesione

La piattaforma ha già registrato l’adesione delle istituzioni di promozione turistica italiane e slovene dell’area di confine. Centinaia di eventi culturali, spettacoli e intrattenimenti vari sono accessibili attraverso la piattaforma, offrendo agli ospiti un’ampia panoramica delle esperienze disponibili nell’area Borderless.

La Borderless Wireless Platform GO! 2025 non è solo un’iniziativa temporanea legata all’evento del 2025; è progettata per diventare un’eredità duratura della Capitale Europea della Cultura. La sua permanenza nel tempo garantirà un impatto duraturo sul territorio, offrendo un valore aggiunto prezioso per la promozione turistica e culturale.

Semplificare l’esperienza dei visitatori

La piattaforma consente agli utenti di navigare e conoscere tutti i progetti e le novità del programma ufficiale della Capitale Europea della Cultura in modo semplice ed intuitivo. Grazie alle implementazioni apportate, gli utenti possono pianificare le loro esperienze direttamente sulla piattaforma, scegliendo gli eventi e le attività che più li interessano.

Un richiamo per i giovani

L’entusiasmo per la piattaforma Borderless Wireless GO! 2025 è stato accentuato dalle gesta di campioni come Tadej Pogačar e Jonathan Milan, che hanno recentemente partecipato e vinto al Giro d’Italia. Questi campioni sono diventati un simbolo di impegno e attaccamento alla propria terra, riflettendo i valori autentici che la Capitale della Cultura desidera promuovere.

Supporto istituzionale e coinvolgimento del territorio

L’adesione e il coinvolgimento delle istituzioni di riferimento, italiane e slovene, sono stati cruciali per il successo della piattaforma. La partecipazione dei principali stakeholders del territorio ha permesso di offrire un’ampia gamma di punti di interesse, alloggi e eventi condivisi, con prospettive di ulteriore espansione in futuro.

Coinvolgimento attivo dei visitatori

Attraverso la piattaforma, sia i turisti che i cittadini del territorio possono contribuire attivamente alla promozione culturale e turistica dell’area. La possibilità di richiedere il logo di GO! 2025, presentare eventi e candidarsi come artisti offre un modo tangibile per partecipare alla creazione di un’esperienza culturale unica.

La Borderless Wireless Platform GO! 2025 è solo agli inizi del suo percorso. Con il supporto di un team dedicato e il coinvolgimento attivo della comunità, questa piattaforma promette di diventare un modello virtuoso di valorizzazione digitale del territorio transfrontaliero.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook