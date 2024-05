UDINE – La Biblioteca Civica Joppi ha lanciato il suo nuovo logo, un simbolo moderno che riflette l’evoluzione continua e il dinamismo di una delle istituzioni culturali più importanti della città. Fino ad ora la Biblioteca Civica Joppi non aveva un logo ufficiale. Questa innovazione è stata realizzata in omaggio a Vincenzo Joppi, il più grande bibliotecario del Friuli, in occasione dei 200 anni dalla sua nascita, avvenuta il 28 maggio del 1824. La scelta di dedicare il logo a Joppi sottolinea l’importanza storica e culturale di questa figura.

Design moderno e iconico

Il nuovo logo riproduce la lettera “J” di Joppi in uno stile grafico minimale. Le linee verticali, orizzontali e oblique sono moderne e pulite, combinando angoli spigolosi con tratti arrotondati e forme tondeggianti. La semplicità del design è il suo tratto distintivo, con l’obiettivo di renderlo iconico e facilmente riconoscibile, proprio come il nome “Joppi” è familiare a tutti i cittadini.

Le motivazioni dietro la scelta

“I motivi per cui abbiamo scelto questo logo sono principalmente due,” ha spiegato Cristina Marsili, responsabile della Biblioteca Civica. “Il primo è dare un’immagine a un’istituzione che è inserita profondamente nel tessuto culturale e scolastico della città e del nostro territorio; il secondo è il forte legame che collega la biblioteca al nome del più grande personaggio ad essa legato. Chiunque frequenti questi spazi, frequenta ‘La Joppi’, per questo ci è sembrato naturale collegare il nuovo logo a questa usanza”.

Un simbolo per il futuro

Il nuovo logo della Biblioteca Civica Joppi non è solo un simbolo grafico, ma un segno del rinnovamento e dell’impegno dell’istituzione verso il futuro. Esso rappresenta un ponte tra la tradizione e l’innovazione, celebrando il passato e guardando con ottimismo alle sfide future. Con questo logo, la Biblioteca Civica Joppi rinnova la sua missione di essere un punto di riferimento culturale e educativo per la comunità, mantenendo viva la memoria di Vincenzo Joppi e la sua dedizione al sapere.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook