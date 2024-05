TRIESTE – Domenica 2 giugno segna un importante evento nel calendario italiano: il 78° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. Le celebrazioni, promosse dalla Prefettura in collaborazione con il Comune di Trieste, sono un momento di riflessione e festa per l’intera comunità.

Alzabandiera in Piazza Unità d’Italia

Alle ore 10.00, in uno degli scenari più suggestivi d’Italia, Piazza Unità d’Italia, si terrà la cerimonia dell’alzabandiera. Questo solenne momento sarà reso ancora più significativo dalla presenza delle autorità locali, testimoniando il legame indissolubile tra la Repubblica e i suoi cittadini.

Un tributo al sacrario di Redipuglia

In concomitanza con l’alzabandiera a Trieste, al Sacrario di Redipuglia, si svolgerà una cerimonia nazionale altrettanto solenne. Qui, il gonfalone della Città di Trieste sventolerà fiero, accompagnato da una rappresentanza dell’Amministrazione comunale. È un tributo doveroso a coloro che hanno sacrificato la propria vita per la patria.

Musica d’ordinanza della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17.00, Piazza Unità d’Italia sarà animata dall’esibizione con musica d’ordinanza della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli. Questo momento di intrattenimento non solo arricchisce il programma delle celebrazioni, ma anche omaggia le tradizioni e la storia militare italiana.

Onori e discorsi ufficiali

A seguire, sarà il momento degli onori e dei discorsi ufficiali. Il Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia – Prefetto di Trieste sarà accolto con gli onori dovuti. Seguiranno la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e l’allocuzione del Prefetto, momenti di profonda riflessione e impegno civile. Saranno anche consegnate le onorificenze O.M.R.I., riconoscimenti per il merito e il servizio alla nazione. L’ammainabandiera, con l’esecuzione dell’inno nazionale cantato dai “Piccoli Cantori della Città di Trieste” e interpretato anche nella lingua dei segni dall’ENS di Trieste, chiuderà questa parte delle celebrazioni con un tocco di commovente universalità.

Concerto del conservatorio di musica “Giuseppe Tartini”

Infine, alle ore 21.00, in piazza Verdi, il Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini” regalerà un concerto alla cittadinanza. Sarà un momento di gioia e di condivisione, un’occasione per celebrare la cultura e l’arte che arricchiscono il tessuto sociale di Trieste. La musica, infatti, è un linguaggio universale capace di unire le persone e di celebrare i valori fondamentali della Repubblica Italiana.

Le celebrazioni per il 78° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana a Trieste si configurano così come un momento di unione e di memoria, di festa e di riflessione. In un contesto di profondi cambiamenti e sfide, è importante ritrovare nell’unità e nella solidarietà il fondamento della nostra comunità nazionale

