Natisone, ritrovati i corpi delle due ragazze

UDINE – Un dramma si è consumato nelle acque del fiume Natisone, vicino a Udine. I vigili del fuoco hanno recuperato i corpi senza vita di due ragazze, probabilmente Patrizia Cormos e Bianca Doros, travolte dalla piena del fiume due giorni fa. Il terzo componente del gruppo, Cristian Casian Molnar, risulta ancora disperso.

I corpi delle due giovani sono stati trovati a circa 700 e 1.000 metri dal punto dell’ultimo avvistamento. La procura ha aperto un fascicolo su quanto accaduto, ma al momento non ci sono indagati né ipotesi di reato. La tragedia ha lasciato la comunità in profondo sgomento.

L’intervento dei vigili del fuoco

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i vigili del fuoco hanno fatto tutto il possibile per salvare i tre ragazzi. Le parole del vigile del fuoco, “State insieme, fate massa, abbracciatevi”, urlate dal ponte a circa 20 metri di altezza, risuonano drammaticamente. L’elicottero dei pompieri è arrivato solo un minuto e mezzo dopo che i giovani sono stati travolti dalla piena, ma purtroppo non è stato sufficiente. “Ci sono scivolati via”, hanno dichiarato con sgomento i soccorritori.

Ieri è stato ritrovato un cellulare in una borsetta, che si è rivelato essere lo stesso dal quale è partita la chiamata al 112 da parte dei ragazzi bloccati sul greto, mentre il livello delle acque saliva rapidamente. Un dettaglio che rende ancora più angoscianti gli ultimi istanti vissuti dai tre giovani.

Chi erano Patrizia Cormos e Bianca Doros

Patrizia Cormos, nata a Colleferro (Roma) e residente a Campoformido (Udine), era una studentessa al secondo anno dell’Accademia di Belle Arti Tiepolo di Udine. Il giorno dell’incidente aveva sostenuto un esame di modellazione 3D, come riferito dai parenti della ventenne. Dopo l’esame, aveva accettato l’invito dell’amica Bianca Doros per un giro in auto e una passeggiata lungo il Natisone insieme a lei e al suo fidanzato.

Bianca Doros, originaria della Romania, si trovava in Italia da pochi giorni per visitare la famiglia. Insieme a lei c’era Cristian Casian Molnar, anche lui rumeno, giunto in Italia da pochi giorni dopo un soggiorno in Austria a casa del fratello.

