Oscar del cicloturismo al FVG, la ciclovia pedemontana è la migliore d’Italia

La Ciclovia Pedemontana (FVG3) ha ottenuto l’Oscar del Cicloturismo Italiano, confermando il Friuli-Venezia Giulia come una delle migliori destinazioni cicloturistiche del Paese. Il prestigioso riconoscimento, consegnato durante la nona edizione del Green Road Award a Lucca, premia l’eccezionale qualità dell’offerta cicloturistica della regione, caratterizzata da accoglienza, servizi turistici, segnaletica e viabilità di alto livello.

Un percorso di eccellenza da Sacile a Gorizia

La Ciclovia Pedemontana si estende per circa 180 km, da Sacile a Gorizia, attraversando riserve naturali, borghi medievali e aree vitivinicole. Questo itinerario ciclabile, nato nei primi anni Duemila, è accessibile a ciclisti di ogni livello grazie ai dislivelli moderati e al fondo prevalentemente asfaltato. La ciclovia fa parte dei nove itinerari della Rete delle ciclovie di interesse regionale (Recir), promossa dal Piano regionale della mobilità ciclistica (Premoci).

L’assessore alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini ha sottolineato l’importanza del turismo lento outdoor, diventato sempre più rilevante dopo la pandemia. La Regione e PromoTurismoFVG hanno puntato sulla valorizzazione delle esperienze a contatto con la natura e le tradizioni locali, attirando un numero crescente di visitatori, soprattutto internazionali. Questo premio rappresenta un ottimo biglietto da visita per il Friuli-Venezia Giulia in vista di Gorizia capitale europea della Cultura 2025.

Intermodalità e servizi per i ciclisti

L’assessore alle Infrastrutture Cristina Amirante ha evidenziato l’importanza dei servizi di intermodalità offerti lungo la Ciclovia Pedemontana. La Regione sta lavorando per migliorare i collegamenti multimodali sostenibili, come le combinazioni bici-bus, bici-treno e bici-mare. La ciclovia è servita da trasporto pubblico locale e marittimo, con un tratto parallelo al percorso dei treni storici, offrendo così un supporto completo agli spostamenti in bicicletta.

Un riconoscimento di prestigio per il cicloturismo

Il Green Road Award premia ogni anno le ciclovie che promuovono il turismo su due ruote con servizi mirati e di alta qualità. I criteri di valutazione della giuria sono particolarmente stringenti e includono progettazione, costruzione, promozione, attrezzature e segnaletica, oltre ai servizi green offerti. Questo prestigioso riconoscimento testimonia l’impegno e la lungimiranza del Friuli-Venezia Giulia nel settore del cicloturismo.

