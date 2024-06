Il primo e originale festival itinerante in Italia, STREEAT® FOOD TRUCK FESTIVAL, si prepara a sbarcare per la prima volta nella città Patrimonio dell’Umanità Unesco di Palmanova. Dal 6 al 9 giugno, la splendida Piazza Grande della città stellata sarà colorata e profumata dai meravigliosi truck di Streeat, promettendo quattro imperdibili giornate dedicate al miglior cibo da strada italiano e internazionale.

Il gusto di strada a portata di tutti

Tantissimi saranno i cibi di strada selezionati proposti da ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi, tutti allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie roventi. L’ingresso al festival, organizzato da Barley Arts, Zenit srl e Buono – Food & Events, in collaborazione con la Città di Palmanova, è libero e aperto a tutti, con informazioni e orari disponibili su www.azalea.it.

Un viaggio culinaro da Nord a Sud

Dal 2014, con la sua prima edizione a Milano, STREEAT® FOOD TRUCK FESTIVAL ha viaggiato in decine di città, promuovendo la cultura del cibo di qualità su ruote. Ogni edizione è un’opportunità per assaporare le eccellenze regionali italiane e proposte internazionali servite dai migliori Food Truck del Paese, accompagnate da birre artigianali, musica selezionata e spazi verdi accoglienti.

Un’ esperienza gastronomica unica

I food truck di Streeat sono attentamente selezionati secondo rigidi parametri, garantendo che i concetti di Gourmet, Design e On the Road convivano su furgoncini, carretti, biciclette e ape car allestiti come vere e proprie cucine mobili. La varietà delle proposte culinarie, provenienti da tutta la penisola e non solo, assicura che dall’appetito dolce al salato ce n’è per tutti i gusti.

Una passeggiata gastronomica tra i Food Truck

A Palmanova, il pubblico avrà l’opportunità di assaggiare una vasta gamma di prelibatezze, tra cui arrosticini di pecora, olive ascolane, cono di pesce fritto, hamburger di vera Angus irlandese, cannoli siciliani riempiti al momento e molto altro. Le proposte culinarie includono piatti regionali italiani e specialità internazionali, con opzioni vegane, vegetariane, senza glutine e senza lattosio.

I protagonisti del gusto a Palmanova

Tra i food truck che serviranno il pubblico di Piazza Grande nei prossimi giorni troviamo nomi come Scottadito, Nannì Sapori Romaneschi, Black Angus Food Truck, Bis! Food Truck, Dalila’s Street Bakery e molti altri. Questi camion itineranti porteranno con sé non solo sapori unici, ma anche un’atmosfera vibrante e coinvolgente che caratterizza ogni edizione di STREEAT® FOOD TRUCK FESTIVAL.

Un invito al gusto e alla convivialità

STREEAT® FOOD TRUCK FESTIVAL aspetta tutti in Piazza Grande a Palmanova dal 6 al 9 giugno, promettendo giornate indimenticabili all’insegna del buon cibo, della musica e del divertimento. Un’opportunità unica per scoprire e apprezzare la varietà e la qualità della cucina di strada italiana e internazionale, in un contesto unico e suggestivo, all’ombra delle mura cinquecentesche di questa affascinante città Patrimonio dell’Umanità Unesco.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook