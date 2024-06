Davanti a 6.000 spettatori al PalaFitLane di Desio, ha preso il via la finale del tabellone oro della Serie A2 tra l’Acqua San Bernardo Pallacanestro Cantù e la Pallacanestro Trieste. Le due squadre, dopo una stagione di grandi successi, si scontrano in una serie che promette emozioni e spettacolo.

Il percorso verso la finale

Cantù è arrivata alla finale superando UEB Cividale e Apu Udine, entrambe con il punteggio di 3-1. Dal canto suo, Trieste ha avuto la meglio su Reale Mutua Torino e Unieuro Forlì con due nette vittorie per 3-0. Biancorossi in formazione ridotta senza Campogrande, mentre i lombardi dispongono dell’intero roster.

La partita

Un inizio di fuoco

Trieste apre le marcature con un’azione fulminea di Ruzzier, seguita da una rapida replica di Bucarelli per Cantù. I biancorossi si mostrano subito aggressivi, con una schiacciata di Vildera che porta il punteggio sul 9-15 a metà del primo quarto. La difesa canturina fatica a contenere gli attacchi avversari, concedendo a Trieste opportunità importanti.

La prima frazione si chiude con Trieste avanti di 10 punti, grazie a un’organizzazione offensiva superiore e a una difesa solida. Cantù cerca di recuperare con tiri dalla distanza, ma non riesce a trovare continuità. Ruzzier e Reyes continuano a mettere pressione sui padroni di casa, portando il punteggio sul 15-25.

Secondo quarto: Cantù cerca la rimonta

Cantù parte forte nel secondo quarto con una tripla di Hickey, ma Trieste risponde immediatamente con Candussi. Gli ospiti mantengono un vantaggio significativo, grazie alla loro capacità di sfruttare le debolezze difensive dei lombardi. La tripla di Filloy e la presenza dominante di Reyes sotto canestro portano Trieste a +11.

Cantù non molla e cerca di rientrare in partita. Young e Hickey guidano l’attacco, ma la difesa triestina regge bene. Filloy continua a segnare punti importanti per Trieste, che chiude il primo tempo sul 32-46. La difesa a zona di Trieste si dimostra particolarmente efficace nel limitare le azioni avversarie.

Terzo quarto: Cantù in rimonta

Il terzo quarto vede Cantù partire con grande energia, recuperando punti grazie a una serie di giocate di qualità di Hickey e Young. La difesa aggressiva e le rapide transizioni portano i lombardi a ridurre lo svantaggio a soli 5 punti. Trieste fatica a mantenere il ritmo, ma riesce a restare avanti grazie a Filloy e Vildera.

Ultimo quarto: Trieste resiste all’assalto

Il quarto decisivo inizia con Cantù che trova la parità sul 55-55. Trieste, tuttavia, non si lascia intimidire e risponde con una serie di canestri di Reyes e Vildera. La difesa biancorossa blocca le offensive di Cantù, che sbaglia diverse conclusioni dalla distanza. Il parziale di 0-11 per Trieste riporta gli ospiti a +8.

Vittoria per Trieste

Nel finale, Cantù tenta il tutto per tutto, ma Trieste controlla il gioco con sapienza. Brooks e Ruzzier sigillano la vittoria dalla lunetta, chiudendo il match sul 65-72. Trieste porta a casa una vittoria fondamentale nella prima gara della finale promozione, dimostrando grande carattere e determinazione.

Prospettive per le prossime gare

La vittoria di Trieste rappresenta un passo importante verso la promozione, ma la serie è ancora lunga. Cantù ha mostrato di poter competere ad alti livelli e cercherà di sfruttare le prossime partite per ribaltare la situazione. La seconda gara si preannuncia altrettanto emozionante, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per raggiungere l’obiettivo finale.

IL TABELLINO ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ – PALLACANESTRO TRIESTE 65 – 72. Parziali: 15-25 /17-21 / 20-9 / 13-17 Acqua San Bernardo Cantù: Baldi Rossi 8, Berdini ne, Del Cadia ne, Nikolic 11, Tarallo ne, Bucarelli 12, Hickey 16, Burns 3, Moraschini 4, Young 11, Tosetti ne, Cesana. Allenatore: D. Cagnardi. Assistenti: M. Costacurta, T. Sacchetti. Pallacanestro Trieste: Bossi, Filloy 11, Reyes 19, Deangeli, Ruzzier 11, Camporeale ne, Candussi 7, Vildera 10, Ferrero 3, Menalo 4, Brooks 7. Allenatore: J. Christian. Assistenti: M. Carretto, F. Nanni, N. Schlitzer. Arbitri: M. Vita, V. Salustri, F. Ferretti.

