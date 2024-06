TRIESTE – In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, si è tenuto un importante convegno organizzato da ASUGI, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), l’Università di Trieste, l’Area Science Park, esperti ambientali e divulgatori scientifici internazionali. L’evento ha coinvolto anche alcuni istituti superiori di Trieste e Staranzano.

Un patto per la salvaguardia del pianeta

L’obiettivo principale del convegno è stato quello di aumentare la consapevolezza sull’importanza di adottare comportamenti virtuosi in ambito ecologico. I partecipanti hanno discusso su come proteggere e tutelare l’ambiente naturale, stipulando un patto tra cittadini per la salvaguardia del nostro pianeta. Questo impegno collettivo è essenziale per garantire un futuro sostenibile alle prossime generazioni.

Uso consapevole delle risorse naturali

Durante la giornata, è stata sottolineata l’importanza di un uso consapevole e rispettoso delle risorse naturali ed energetiche. Gli esperti hanno illustrato come l’accesso all’energia, all’acqua e la possibilità di vivere a contatto con la natura abbiano un impatto diretto sulla salute umana e sul soddisfacimento dei bisogni primari.

Il convegno ha trattato diverse tematiche cruciali, come la biodiversità, il ciclo dell’acqua e la sua scarsità, i cambiamenti climatici, e gli inquinanti emergenti. La dott.ssa Paola Del Negro, Direttrice Generale dell’OGS, ha evidenziato la grave minaccia alla biodiversità, esortando la platea a riflettere su questo problema di vitale importanza.

Dialogo generazionale e innovazione

Gli studenti degli istituti I.S.I.S. “Brignoli-Einaudi-Marconi” di Staranzano e I.S.I.S. Nautico “Tomaso di Savoia Duca di Genova – L. Galvani” hanno partecipato attivamente al convegno, confrontandosi su temi come la raccolta differenziata e la riduzione dello spreco. Questo vivace confronto generazionale ha stimolato un dialogo aperto e spontaneo, favorendo una maggiore consapevolezza ambientale tra i giovani.

Progetto GREEN SURGERY e innovazione ecologica

Un altro tema di grande interesse è stato il progetto GREEN SURGERY, mirato a favorire una chirurgia sostenibile riducendo le emissioni di CO2 grazie a una raccolta differenziata più consapevole. Questo progetto dimostra come la sanità possa contribuire alla sostenibilità ambientale.

Tra gli interventi più attesi, quello di Davide De Biasio, divulgatore scientifico internazionale, ha spiegato come la teoria del caos permetta di prevedere i cambiamenti climatici con decenni di anticipo, nonostante l’imprevedibilità del meteo a breve termine.

Nuove proposte per il riciclo e il riuso

Il convegno ha visto la presentazione di innovative proposte per il riciclo e il riuso, stimolando riflessioni su come rispettare l’ambiente dando nuova vita ai rifiuti. Queste iniziative mostrano come l’innovazione tecnologica possa contribuire a una gestione più sostenibile delle risorse.

