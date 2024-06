Travel Hashtag: il turismo del benessere incontra Trieste

TRIESTE – Il Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa si prepara ad accogliere un evento di rilevanza internazionale il prossimo 12 novembre. Si tratta della seconda edizione italiana del 2024 di Travel Hashtag, un appuntamento che si distingue per il suo tema focalizzato sul benessere, intitolato “Italia, Destinazione Benessere“.

Un’edizione esclusiva e patrocinata

Travel Hashtag, con ben 14 edizioni realizzate in 5 anni e altre 4 in programma nei prossimi 12 mesi, torna in Italia con un evento esclusivo, sostenuto dal Ministero del Turismo, ENIT e Federterme. Il contesto suggestivo del Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa, recentemente inaugurato sotto l’insegna del gruppo Minor Hotels, sarà la cornice ideale per il raduno di esperti del settore turistico, esponenti politici e imprenditoriali del Friuli-Venezia Giulia e delle regioni circostanti.

Focus sul turismo incoming e il benessere

Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag, anticipa l’attenzione che verrà posta sul segmento Wellness, SPA e Terme durante l’evento. Questo incontro non si limiterà agli aspetti prettamente commerciali, ma punterà anche a esplorare il benessere fisico, mentale e spirituale. L’Italia sarà al centro delle discussioni, con un approfondimento sul suo potenziale nel turismo legato al benessere e alla salute.

L’entusiasmo degli organizzatori e dei partner

Ambra Lee Agnoletti, Director of Sales Minor Europe & Americas, esprime orgoglio e soddisfazione nell’ospitare l’evento, sottolineando il ruolo chiave che il Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa svolge nel promuovere il benessere e nell’internazionalizzare la destinazione Italia. Le parole di Marco Gilardi, Senior Operations Director for Italy & USA, sottolineano l’importanza di integrare il concetto di benessere nelle strutture di lusso.

Un nuovo hub del benessere

Massimo Caputi, Presidente Terme & Spa Italia, rivela l’impegno nel trasformare il Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa in un vero e proprio hub del benessere, trasmettendo l’esperienza e l’eccellenza delle Terme di Saturnia, gestite ora da un operatore leader nell’ospitalità.

L’internazionalizzazione come prospettiva

Il 13 novembre, durante il side meeting dedicato all’internazionalizzazione, si affronterà il tema dell’apertura verso nuovi mercati, in particolare quelli del Golfo Arabo. Un momento atteso, che rappresenta un’opportunità per le aziende del Nord Est italiano di espandersi globalmente, con il supporto di partner consolidati come Emirates e Kelmer Group.

In conclusione, l’evento di Travel Hashtag a Trieste promette non solo di essere un momento di riflessione e condivisione sulle prospettive del turismo incoming, ma anche un’occasione per promuovere il benessere come cardine dell’offerta turistica italiana, e per esplorare nuove opportunità di internazionalizzazione per le imprese della regione.

