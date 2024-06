Accoltellamento a Trieste: giovane asiatico ferito gravemente a San Luigi

TRIESTE – Nella tarda serata dell’8 giugno, Trieste è stata teatro di un grave episodio di violenza. Un giovane di origini asiatiche è stato trovato in una pozza di sangue sul pianerottolo del quarto piano al civico 2 di via Biasoletto. Il giovane, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Cattinara in condizioni critiche. Nonostante la gravità della situazione iniziale, una volta arrivato in ospedale, le sue condizioni sono risultate meno preoccupanti.

Intervento delle Forze dell’Ordine e dei Sanitari

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente il personale della Squadra Volante della Questura di Trieste, insieme all’automedica e all’ambulanza. Il medico di turno ha stabilizzato il giovane, intubandolo sul posto prima di procedere con il trasporto all’ospedale. Questo rapido intervento è stato cruciale per migliorare le condizioni del ferito.

Testimonianze dei residenti

Gli abitanti del rione di San Luigi hanno fornito testimonianze preziose per ricostruire la dinamica dei fatti. Un residente ha dichiarato: “È due anni che va avanti questa storia, c’è un viavai continuo di persone”. Questa affermazione suggerisce che episodi di violenza non sono rari nella zona, creando un clima di tensione costante.

Un altro testimone ha descritto l’accaduto come un vero e proprio “far west”, iniziato intorno alle 19.30 con una rissa che ha coinvolto più persone. “Alcuni condomini hanno assistito alla scena e una persona è stata anche minacciata di morte se fosse intervenuta”, ha aggiunto.

Secondo Intervento della Serata

Nella stessa serata dell’8 giugno, i soccorsi sono stati chiamati a intervenire due volte nella zona di San Luigi. Il primo intervento, registrato dopo le 21, ha riguardato un minorenne con un trauma cranico, trasportato al Burlo Garofalo in codice verde. Poco dopo mezzanotte, un secondo intervento in codice rosso ha coinvolto il giovane asiatico, segnalando un’escalation di violenza nella stessa area.

