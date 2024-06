Tragico incidente a Porpetto: muore motociclista di Morsano di Strada

PORPETTO – Questa mattina alle ore 8, Williams Strizzolo, 45 anni, residente a Morsano di Strada, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera nel centro di Porpetto. L’incidente, che ha avuto luogo alle 22:30 in via Udine, vicino a un incrocio, ha coinvolto una moto Harley Davidson e un’automobile.

La dinamica dell’incidente

L’uomo stava rientrando a casa dal lavoro quando è stato sbalzato dalla sua Harley Davidson a seguito di una collisione con un’automobile. Le cause dell’incidente sono attualmente sotto indagine da parte della Radiomobile della Compagnia di Palmanova, che ha eseguito i rilievi sul luogo del sinistro. Il conducente dell’auto coinvolta nello scontro è rimasto illeso.

L’intervento dei soccorsi

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente con due ambulanze e l’elisoccorso regionale. Williams Strizzolo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia. Nonostante inizialmente le sue condizioni sembrassero stabili, ed egli fosse cosciente e in grado di rispondere alle domande dei medici, la situazione è purtroppo peggiorata, portando al tragico epilogo.

Accertamenti in corso

Le autorità stanno attualmente investigando per determinare le cause precise dell’incidente. La Radiomobile della Compagnia di Palmanova sta lavorando per chiarire le circostanze che hanno portato alla collisione. Ulteriori dettagli emergeranno con il proseguire delle indagini.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook