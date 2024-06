Cisalfa inaugura il primo Intersport Superstore a Reana del Rojale

REANA DEL ROJALE – Il Friuli-Venezia Giulia si conferma una regione di grande attrattività per investimenti nazionali e internazionali. La recente inaugurazione del primo Intersport Superstore di Cisalfa Group a Reana del Rojale rappresenta un esempio significativo di questa tendenza. Con un investimento che supera il milione di euro, il progetto non solo amplia l’offerta commerciale della zona, ma crea anche 50 nuovi posti di lavoro, contribuendo alla crescita economica e allo sviluppo locale.

Il progetto di espansione di Cisalfa Group

Il progetto di espansione di Cisalfa Group, una delle prime 10 aziende europee nella vendita di abbigliamento e attrezzature sportive, prevede l’apertura di sei nuovi negozi Intersport Superstore entro la fine del 2025. L’inaugurazione di Reana del Rojale rappresenta il punto di partenza di questo ambizioso piano di crescita. L’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini ha sottolineato come questo investimento dimostri la capacità del Friuli-Venezia Giulia di attrarre grandi realtà produttive.

Il nuovo punto vendita di Reana del Rojale si distingue per il suo formato innovativo, pensato per soddisfare le esigenze di sportivi evoluti, famiglie e appassionati che si avvicinano allo sport per la prima volta. L’Intersport Superstore offre una vasta gamma di prodotti multimarca, che spaziano dall’abbigliamento tecnico alle attrezzature sportive di ultima generazione. Questo format mira a diventare un punto di riferimento non solo per il pubblico locale, ma anche per i visitatori che giungono da fuori per scoprire il Friuli-Venezia Giulia attraverso le attività sportive.

L’impatto sul tessuto produttivo con il quarto punto vendita in FVG

L’apertura del nuovo negozio rappresenta un ulteriore passo avanti nella crescita della Tresemane, un’area di grande importanza per il tessuto produttivo regionale. L’incremento dell’offerta commerciale e la creazione di nuovi posti di lavoro contribuiranno a rafforzare l’economia locale, favorendo lo sviluppo di nuove opportunità per le imprese e i residenti della zona.

L’Intersport Superstore di Reana del Rojale è il quarto negozio che Cisalfa Group apre in Friuli-Venezia Giulia, dopo quelli presenti a Trieste, Monfalcone e Villesse con il marchio Cisalfa Sport. Questo consolidamento della presenza del gruppo nella regione testimonia l’importanza strategica del territorio friulano per le attività dell’azienda.

