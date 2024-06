Tara Dragaš brilla ai Campionati Italiani Assoluti di ginnastica ritmica

La 54ª edizione dei Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Ritmica ha visto brillare Tara Dragaš, talentuosa ginnasta dell’ASU – Associazione Sportiva Udinese. Tara ha conquistato quattro podi, uno per ciascuno degli attrezzi, dimostrando il suo grande talento e determinazione.

Quattro medaglie per Tara Dragaš

Tara Dragaš ha ottenuto risultati straordinari, salendo sul podio in tutte le specialità. Ha conquistato la medaglia d’oro al nastro con un punteggio di 31.200, superando le rivali Giorgia Galli e Milena Baldassarri. Le sue performance non si sono fermate qui: due medaglie d’argento sono arrivate nel cerchio (32.700) e nelle clavette (31.550). Infine, ha portato a casa il bronzo alla palla con 32.100.

Nonostante i suoi successi negli attrezzi, Tara ha raggiunto il quarto posto nel concorso generale con un punteggio totale di 126.600. Le tre ginnaste che l’hanno preceduta sono Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri e Viola Sella. “La posizione nel concorso generale è l’unica nota stonata di una gara altrimenti perfetta”, ha commentato Špela Dragaš, allenatrice di Tara. Due errori alle clavette, causati dal soffitto più basso del solito, hanno penalizzato la giovane ginnasta, altrimenti destinata a un risultato ancora migliore.

Le parole dell’allenatrice

Špela Dragaš ha spiegato le difficoltà incontrate: “L’errore alle clavette è stato dovuto al soffitto più basso della palestra di gara. Tara si allena in una palestra con un soffitto più alto, il che le permette di eseguire un maggior numero di rotazioni“. Nonostante queste difficoltà, Tara ha eseguito degli esercizi precisi e senza sbavature, dimostrando di poter competere con ginnaste più esperte. “Nelle esecuzioni finali è stata più attenta, ma questo l’ha portata a non fare il programma con tutte le difficoltà“, ha aggiunto Špela.

Buone prove anche per le altre atlete dell’ASU

Non solo Tara ha brillato ai Campionati Italiani. Anche le altre atlete dell’ASU hanno ottenuto risultati positivi. Isabelle Tavano ha raggiunto il quarto posto nella finale alle clavette, migliorando rispetto all’anno precedente. Gaia Mancini, neo-senior, si è qualificata ottava nella finale al cerchio e 15ª nel concorso generale. Isabel Rocco, anch’essa neo-senior, ha chiuso il concorso generale al 16º posto.

Le parole del presidente dell’ASU

Il presidente dell’ASU, Alessandro Nutta, ha commentato con entusiasmo i risultati ottenuti: “Con questo importantissimo evento chiudiamo un anno ricco di grandi soddisfazioni per la polisportiva e in particolare per la sezione ritmica“. Nutta ha sottolineato come quattro atlete su 21 partecipanti agli Assoluti sia già un risultato di grande prestigio. “Tante medaglie, poi, ci confermano la bontà del lavoro di squadra e la maturazione tecnica e prestazionale delle atlete”, ha aggiunto.

Un anno di successi

Il 2024 è stato un anno ricco di successi per l’ASU, con le ginnaste che hanno dimostrato talento e determinazione in ogni competizione. Il lavoro di pianificazione e programmazione, unito al talento delle atlete, ha portato a grandi risultati. “Complimenti a tutte”, ha concluso Nutta, ringraziando le atlete per il loro impegno e la loro dedizione.

Concludendo, i Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Ritmica hanno confermato Tara Dragaš come una delle stelle emergenti della ginnastica italiana, e l’ASU come una delle società più prestigiose e competitive del panorama nazionale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook