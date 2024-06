Udine: al via le iscrizioni per i servizi scolastici 2024-2025

A partire dal 7 giugno 2024, fino al 14 luglio 2024, sarà possibile effettuare le iscrizioni ai vari servizi educativi scolastici offerti dal Comune di Udine. Questa iniziativa riguarda specificamente i servizi di pre accoglienza, post accoglienza e doposcuola (sia breve che completo), oltre al servizio di post accoglienza disponibile presso la scuola dell’infanzia Marco Volpe per il prossimo anno scolastico. L’obiettivo è fornire un supporto completo alle famiglie delle studentesse e degli studenti delle scuole statali primarie cittadine.

Inclusione della ristorazione scolastica

Una delle novità principali di quest’anno riguarda la domanda di doposcuola, che ora richiede anche la compilazione della sezione relativa alla ristorazione scolastica. Al momento dell’ammissione al servizio di doposcuola, l’alunno sarà automaticamente iscritto anche al servizio di ristorazione per 4 o 5 giorni. Questo cambiamento mira a semplificare le procedure per le famiglie e garantire un servizio integrato che copra tutte le esigenze dei bambini durante il loro tempo a scuola.

Organizzazione e capacità ricettiva dei servizi

I servizi di pre e post scolastici sono organizzati in modo tale da soddisfare tutte le richieste pervenute entro la scadenza estiva delle iscrizioni, purché risultino ammissibili. Tuttavia, è importante notare che l’offerta dei servizi è soggetta al raggiungimento dei numeri minimi di iscrizioni per ciascun plesso e alla capacità ricettiva dei servizi, come per esempio quella del refettorio. Questo significa che la disponibilità dei servizi potrebbe variare in base al numero di iscrizioni ricevute e alla capacità delle strutture scolastiche.

Tariffe e agevolazioni

L’accesso ai servizi è soggetto al pagamento di una tariffa. Tuttavia, per i residenti nel Comune di Udine, sono previste agevolazioni sulla base dell’attestazione ISEE. Questa misura intende rendere i servizi più accessibili a tutte le famiglie, offrendo un sostegno economico a chi ne ha bisogno, in linea con le politiche di inclusione sociale del Comune.

Informazioni e procedure di iscrizione

Per chiarire le modalità di svolgimento dei servizi e le procedure di iscrizione, sono stati pubblicati due Avvisi informativi. Questi documenti, reperibili sul sito comunale e sulla piattaforma per l’iscrizione, spiegano nel dettaglio le condizioni di ammissibilità e le modalità operative per le scuole primarie e la scuola Volpe.

Come iscriversi

L’iscrizione ai servizi scolastici deve essere effettuata esclusivamente tramite la piattaforma E-CIVIS (https://udine.ecivis.it), utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Per essere ammessi, è necessario essere in regola con i pagamenti dei medesimi servizi fruiti negli anni precedenti. Questo sistema centralizzato permette di gestire in modo efficiente e sicuro le iscrizioni, garantendo trasparenza e facilità di accesso per tutte le famiglie.

Supporto e contatti

Per qualsiasi necessità di chiarimento, i genitori possono rivolgersi all’ufficio competente del Comune di Udine. È possibile contattare i numeri di telefono 0432-127444 e 0432-127797 preferibilmente al mattino, oppure scrivere una email alla casella di posta elettronica: istruzione@comune.udine.it. Questo servizio di supporto è pensato per rispondere a tutte le domande e facilitare il processo di iscrizione, offrendo un’assistenza completa alle famiglie.

Con l’apertura delle iscrizioni ai servizi scolastici, il Comune di Udine dimostra ancora una volta il suo impegno a favore dell’educazione e del benessere dei suoi giovani cittadini, offrendo servizi integrati e supporti mirati per garantire un’esperienza scolastica serena e completa.

