Un premio di prestigio per la ricerca “Made in ASUGI”

Il congresso annuale della Società Italiana di Dermatologia, tenutosi a Catania, ha riservato un riconoscimento di particolare rilievo. Il Dott. Raffaele Dante Caposiena Caro della Clinica Dermatologica dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) è stato insignito del premio per il miglior progetto di ricerca dermatologica. Questo premio, riservato a giovani dermatologi italiani sotto i 40 anni, è stato conferito dal Consiglio Direttivo della SIDeMaST.

Algoritmi e intelligenza artificiale al servizio della dermatologia

Il progetto di ricerca premiato si distingue per l’audace impiego delle moderne tecnologie. Attraverso l’utilizzo di immagini dermatoscopiche e algoritmi di intelligenza artificiale, il team guidato dal Dott. Caposiena Caro mira a rivoluzionare la diagnosi e la gestione terapeutica dell’alopecia areata. Questa malattia autoimmune, che colpisce i follicoli piliferi, rappresenta una sfida clinica con un’incidenza significativa tra la popolazione, stimata tra l’1% e il 4%.

Sfide nella diagnosi precoce e nella gestione dell’alopecia areata

La diagnosi dell’alopecia areata presenta spesso ostacoli, soprattutto nelle fasi iniziali della malattia. L’andamento imprevedibile, con ricorrenti fasi di remissione e ricaduta, rende complesso il monitoraggio e la gestione terapeutica. Anche se strumenti come la tricoscopia hanno migliorato la precisione diagnostica, l’interpretazione delle immagini e la valutazione del decorso della malattia rimangono sfide significative.

Un approccio innovativo per una gestione migliorata

L’introduzione di un metodo computerizzato basato su deep learning può rappresentare una svolta significativa. Questo approccio potrebbe fornire ai dermatologi strumenti aggiuntivi per una diagnosi più tempestiva e accurata, nonché per una valutazione più precisa della risposta terapeutica. Con una malattia come l’alopecia areata, dove la gestione richiede una comprensione profonda del decorso individuale della malattia, la tecnologia può diventare un alleato prezioso.

ASUGI: centro di eccellenza per la Dermatologia

Il prestigioso riconoscimento ottenuto dal Dott. Caposiena Caro mette in luce il lavoro costante e di alto livello svolto presso l’ASUGI. Sotto la guida della Prof. Zalaudek, la Clinica Dermatologica si conferma un punto di riferimento nel panorama della dermatologia italiana. In particolare, l’ambulatorio dedicato agli annessi cutanei, coordinato dal Dott. Caposiena Caro, si distingue per l’approccio innovativo e l’attenzione alla ricerca.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook