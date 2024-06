Rutter dirige un’esperienza musicale indimenticabile a Pordenone

Il Teatro Verdi di Pordenone è stato il palcoscenico di un evento straordinario: il “Concerto per la Città” diretto dal rinomato maestro inglese John Rutter. Conosciuto come il più grande compositore di musica corale della sua epoca e uno dei più eseguiti al mondo, Rutter ha portato la sua genialità musicale per la prima volta in Friuli Venezia Giulia.

Un ensemble di eccellenza

Sul palco del Teatro Verdi, circa centocinquanta musicisti hanno dato vita a un’esperienza unica. Le tre orchestre del pordenonese – Accademia Naonis, Orchestra da camera di Pordenone dell’Associazione San Marco e Accademia Arrigoni di San Vito al Tagliamento – si sono unite a un’imponente compagine corale per creare un ensemble di eccellenza.

L’anima transfrontaliera di GO!2025

L’evento ha visto la partecipazione di vari gruppi corali, riuniti nello spirito transfrontaliero di GO!2025. Il Coro del Friuli Venezia Giulia, le Giovani Voci Artemìa di Torviscosa e i Ljubljanski Madrigalisti di Lubiana hanno aggiunto una dimensione internazionale e un’energia vibrante alla serata.

Note folk e commemorazioni Intense

La serata è stata aperta dalla coinvolgente “Suite for Strings”, basata su melodie folkloristiche inglesi e scozzesi. Ma è stata l’interpretazione intensa della “Mass of the Children” a catturare l’attenzione del pubblico. Questa commovente composizione è stata creata da Rutter in memoria del figlio Christopher, aggiungendo un’intensità emotiva palpabile all’intera esibizione.

L’armonia di preghiera e poesia

Nella “Mass of the Children”, le parti in latino si intrecciano con inni e liriche di poeti inglesi, creando un’armonia unica di preghiera e poesia. Il pubblico è stato trasportato nel mondo musicale e poetico di Rutter, un mondo che riflette la gioia del canto e la sensibilità struggente del compositore.

Un momento di condivisione e benedizione

L’applauso prolungato alla fine dell’esecuzione è stato il tributo meritato a questa straordinaria performance. Il Maestro Rutter, scendendo dal podio, si è unito agli orchestrali e ai coristi, regalando al pubblico un ultimo momento di musica e una benedizione con la preghiera corale “The Lord bless you and keep you”.

