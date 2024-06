BiTS Bike Day: Trieste celebra la mobilità sostenibile su due ruote

Sabato 15 giugno segna un momento significativo per la città di Trieste con l’inaugurazione della prima edizione del BiTS Bike Day. Un’intera giornata dedicata al servizio di bike sharing offerto dal Comune, gestito con cura da Trieste Trasporti.

Una nuova era della mobilità urbana: BiTS prende il via

BiTS, acronimo di Bike Trieste Sharing, offre ai cittadini e ai visitatori oltre cento biciclette distribuite in 23 ciclostazioni dislocate in tutta la città. Questo servizio, accessibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, promette di trasformare radicalmente il modo in cui ci si sposta a Trieste, rendendo la mobilità urbana più sostenibile e accessibile che mai.

Facilità d’uso e convenienza: Weelo, l’app per unire la città su due ruote

Per accedere al servizio, è sufficiente scaricare l’app Weelo, disponibile sia per dispositivi Android che iOS, e procedere con una rapida registrazione. Da lì, gli utenti possono selezionare la tariffa più adatta alle loro esigenze e godersi i vantaggi della pedalata in città.

Un evento da non perdere: Scala Reale ospita il BiTS Bike Day

Il BiTS Bike Day si svolgerà presso la suggestiva cornice della Scala Reale, situata in Riva del Mandracchio, dalle 9:00 alle 21:00. Un punto informativo, ricco di stand e aree attrezzate, sarà allestito per fornire informazioni dettagliate sul servizio. Inoltre, un’area speciale ospiterà una ciclostazione temporanea, permettendo ai partecipanti di provare personalmente le biciclette BiTS e scoprire tutti i dettagli del servizio.

La giornata non sarà solo informativa ma anche intrattenimento, con la presenza di influencer locali e attività pensate anche per i più piccoli. Il BiTS Bike Day si propone come un momento di condivisione e divertimento per tutta la comunità.

Contest e premi: il lato competitivo della mobilità sostenibile

Durante l’evento, sono previsti tre contest aperti a tutti, offrendo la possibilità di vincere premi allettanti. Tra questi, spiccano 500 abbonamenti annuali al bike sharing e vari gadget personalizzati BiTS. Dai BiTS Friends ai BiTS Lovers, ogni partecipante avrà l’opportunità di mettere alla prova le proprie abilità e vincere fantastici premi.

Un evento anticipatore: BiTS Bike Day e la Settimana Europea della Mobilità

Il BiTS Bike Day non è solo un evento isolato ma anticipa le attività previste a settembre per la Settimana Europea della Mobilità 2024. Un chiaro segnale dell’impegno della città nei confronti della mobilità ciclistica, dell’intermodalità e dell’utilizzo del trasporto pubblico locale. L’obiettivo è sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza di scelte di mobilità sostenibili e responsabili per un futuro più verde e vivibile per tutti.

