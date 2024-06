Dal 1 gennaio dello scorso anno, il Friuli-Venezia Giulia ha introdotto una nuova imposta locale, l’ILIA (Imposta Locale Immobiliare Autonoma), che si applica agli immobili posseduti nella regione. Questa nuova imposta ha sostituito la precedente IMU per gli immobili situati all’interno del territorio regionale, mentre la vecchia IMU continua ad applicarsi per gli immobili al di fuori del Friuli Venezia Giulia.

Codici tributo aggiornati per il 2024

Per il pagamento dell’ILIA relativo all’anno 2024, sono stati aggiornati i codici tributo. È importante utilizzare i codici corretti per evitare problemi con la dichiarazione e il pagamento dell’imposta.

Fabbricati ad uso abitativo diversi dall’abitazione principale : Utilizzare il codice tributo 5902 . Per il primo immobile di proprietà diverso dall’abitazione principale, si utilizza il codice tributo 5901 , applicabile solo a un immobile in Friuli-Venezia Giulia, dichiarato come tale.

: Utilizzare il . Per il primo immobile di proprietà diverso dall’abitazione principale, si utilizza il , applicabile solo a un immobile in Friuli-Venezia Giulia, dichiarato come tale. Beni strumentali: A partire dal 2024, la strumentalità è determinata per destinazione e non più per natura. Per beneficiare dell’aliquota agevolata dello 0,96%, è necessario presentare la dichiarazione ILIA. Per gli immobili di categoria D, se sono strumentali si utilizza il codice tributo 5906; in caso contrario, il codice tributo 5907.

Compilazione della dichiarazione ILIA

La dichiarazione ILIA richiede una specifica compilazione del Campo Annotazioni. Gli immobili devono essere descritti in maniera dettagliata, secondo le seguenti indicazioni:

Fabbricati strumentali all’attività economica : Indicare “N. ordine X, fabbricato strumentale all’attività economica” (art. 9, c. 7, della Lr 17/2022).

: Indicare “N. ordine X, fabbricato strumentale all’attività economica” (art. 9, c. 7, della Lr 17/2022). Primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall’abitazione principale: Specificare “N. ordine X, primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall’abitazione principale o assimilata” (art. 9 c. “, della Lr 17/2022).

Pagamenti già effettuati

È stato chiarito che i contribuenti non devono preoccuparsi se hanno già effettuato i pagamenti utilizzando i bollettini ricevuti da Esatto, che non contenevano i codici aggiornati. I pagamenti sono stati comunque recepiti dal sistema, e non è necessaria alcuna nuova compilazione o versamento.

Scadenze per il pagamento dell’ILIA 2024

Per il pagamento dell’ILIA 2024, è fondamentale rispettare le seguenti scadenze:

17 giugno 2024 per il pagamento dell’acconto

per il pagamento dell’acconto 16 dicembre 2024 per il pagamento del saldo

Informazioni aggiuntive

Per ulteriori dettagli e per accedere alla dichiarazione ILIA, è possibile visitare il seguente link: Guida Imposte Comunali – ILIA.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook