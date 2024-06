FVG Bike Trail 2024: esplora il Friuli-Venezia Giulia su due ruote

Il 19 settembre 2024 segna l’avvio della prima edizione di FVG Bike Trail, un’innovativa manifestazione di cicloturismo non competitiva che promette di immergere gli amanti delle due ruote nelle meraviglie naturali e culturali del Friuli Venezia Giulia. Organizzato da It Takes Two srl con il sostegno di PromoturismoFVG e la collaborazione di diverse entità locali, l’evento si propone di combinare l’entusiasmo per il ciclismo con l’avventura del viaggio.

Due percorsi per esplorare l’autenticità friulana

FVG Bike Trail offre due opzioni di percorso ad anello: un tracciato principale di 490 km con un dislivello positivo di 5.200 metri e un percorso più breve di 190 km con 2.000 metri di dislivello positivo. Ogni itinerario attraversa paesaggi mozzafiato, da San Daniele fino al litorale di Lignano, toccando luoghi iconici come Venzone, Gemona, le Valli del Torre e del Natisone, i Colli Orientali, Cividale, Palmanova e Marano Lagunare.

Libertà di viaggio e immersione nel territorio

Contrariamente alle competizioni tradizionali, FVG Bike Trail invita i partecipanti a esplorare la regione a proprio ritmo. Il formato unsupported permette ai ciclisti di decidere quando partire, quanto tempo dedicare a ciascuna tappa e dove fermarsi per il riposo. La libertà di pianificazione è enfatizzata dalla fornitura delle tracce GPS dei percorsi poco prima della partenza, mentre Villa Manin a Passariano di Codroipo funge da punto di partenza e di arrivo, assicurando facile accesso con tutti i mezzi di trasporto, bicicletta compresa.

L’arte di Gianni Borta sulla maglia ufficiale

Un elemento distintivo di FVG Bike Trail è la maglia ufficiale dell’evento, una vera e propria opera d’arte firmata dal rinomato artista friulano Gianni Borta. Questo connubio tra arte e ciclismo si materializza nel modello Supergiara Jersey di Sportful, trasformato in una tela colorata che celebra la bellezza del territorio. La maglia non solo rappresenta l’evento, ma si propone anche come un’icona da collezionare, testimone delle avventure ciclistiche vissute tra le strade friulane.

Iscrizioni aperte e opportunità da non perdere

Le iscrizioni per FVG Bike Trail 2024 sono attualmente aperte, con un numero limitato di posti disponibili. Gli interessati possono registrarsi e consultare ulteriori dettagli sul percorso e sul regolamento attraverso il portale dedicato www.fvgbiketrail.com. Data la natura unica dell’evento e l’interesse atteso, gli organizzatori consigliano di non attendere, garantendo un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.

Con FVG Bike Trail, il Friuli Venezia Giulia si prepara a diventare la destinazione ideale per chi desidera esplorare in bicicletta paesaggi incontaminati e ricchi di storia. L’evento non solo promuove il turismo sostenibile e l’amore per la natura, ma offre anche un’opportunità unica di connessione autentica con un territorio ricco di tesori nascosti. Per chi ama le avventure su due ruote, questo è il momento di prepararsi a vivere un’esperienza indimenticabile nel cuore della regione friulana.

