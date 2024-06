Modifiche alla viabilità sono previste per il fine settimana sul raccordo autostradale 13. Gli interventi riguardano la sostituzione del sovrappasso autostradale di Sistiana, una struttura obsoleta che sarà rimpiazzata da un nuovo viadotto più leggero e sicuro.

Dettagli dei lavori

L’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, ha illustrato i dettagli dell’intervento durante una conferenza stampa tenutasi a Trieste. A partire dalle 14 di sabato, il traffico sarà deviato per consentire lo scambio di carreggiata, con la chiusura della direzione per Trieste e l’utilizzo della corsia di emergenza. Questo sistema sarà attivo fino alle 17, mantenendo aperte le uscite e le immissioni in direzione Trieste e Venezia rispettivamente.

Chiusa serale-notturna

Dalle 20 di sabato, il raccordo sarà completamente chiuso in direzione Venezia tra Prosecco e Duino e in direzione Trieste allo svincolo di Sistiana. Le uscite obbligatorie saranno rispettivamente a Prosecco e Sistiana, con deviazioni per il rientro a Lisert e possibilità di reimmissione a Sistiana dopo il sovrappasso della Nsa 56.

Installazione del nuovo viadotto

A partire dalle 20 inizieranno le operazioni di posa delle tre travate metalliche, che dureranno circa 10 ore, fino alle 6 di domenica. Durante questo periodo, saranno posizionate le autogrù necessarie per il sollevamento e l’installazione delle strutture metalliche.

Riapertura e ulteriori chiusure

Dopo le 6 di domenica, il raccordo sarà nuovamente percorribile con lo scambio di carreggiata già sperimentato, che rimarrà attivo fino alle 9 circa. Nei mesi successivi, sono previste altre tre chiusure per completare il sovrappasso, con l’obiettivo di terminare i lavori entro la fine dell’estate.

Condizioni meteo e sicurezza

L’assessore Amirante ha sottolineato che le operazioni saranno sospese solo se il vento dovesse superare i 30 km/h, per garantire la sicurezza durante l’uso delle imponenti autogrù.

Questi lavori sono essenziali per migliorare la sicurezza e l’efficienza della rete autostradale della regione, minimizzando al contempo l’impatto sul traffico e sulla vita quotidiana degli automobilisti.

