UDINE – Il Comune di Udine, in collaborazione con Hera Servizi Energia (HSE), ha intrapreso un ambizioso progetto di riqualificazione energetica per il complesso residenziale di Via Sabbadini. Situato ai numeri civici 52-58, il complesso, composto da 42 alloggi destinati a fini assistenziali, sarà sottoposto a un intervento di ammodernamento che porterà notevoli benefici agli abitanti e all’ambiente.

Un progetto di ampio respiro

L’Assessora all’Ambiente ed Energia Eleonora Meloni ha presentato il progetto durante l’ultima seduta della Giunta comunale, sottolineando come questa iniziativa si inserisca nel più vasto piano di interventi programmati dall’amministrazione comunale. “Questo intervento si inserisce nel processo di rigenerazione del patrimonio edilizio del Comune. La sua riqualificazione riveste infatti un’importanza strategica,” ha dichiarato l’Assessora Meloni. L’accordo industriale del 2014 tra il Comune di Udine e il Gruppo Hera è alla base di questo progetto, che punta a migliorare l’efficienza energetica e il comfort abitativo.

Dettagli tecnici dell’intervento

L’intervento, del valore complessivo di 250.000 euro, prevede una serie di lavori impiantistici ed edili di grande rilevanza. Tra le opere principali, vi è la centralizzazione dell’impianto di riscaldamento mediante una nuova centrale termica prefabbricata con sistema ibrido in pompa di calore. Saranno inoltre installati sistemi di regolazione e contabilizzazione dei consumi, e verranno realizzate nuove linee di collegamento per la distribuzione del calore agli appartamenti. Ulteriori miglioramenti includono l’installazione di un cappotto termico esterno, la produzione di acqua calda sanitaria tramite satelliti d’utenza, e la predisposizione per un impianto fotovoltaico.

Benefici per gli abitanti e l’ambiente

I vantaggi di questo progetto sono molteplici e riguardano sia il comfort abitativo sia la sostenibilità ambientale. Gli abitanti beneficeranno di un maggiore comfort interno e di una gestione più razionale dell’energia, grazie ai sistemi di telecontrollo e termoregolazione. Inoltre, l’efficienza degli impianti sarà significativamente migliorata, con una riduzione del fabbisogno energetico e dei costi di manutenzione. La centralizzazione degli impianti renderà più agevoli le operazioni di manutenzione e ridurrà i costi associati.

Un impatto positivo sul quartiere

L’Amministratore Delegato di AcegasApsAmga, Roberto Gasparetto, ha espresso soddisfazione per il progetto: “Il Gruppo Hera ha come primo obiettivo quello di fornire servizi e risposte concrete alle esigenze delle comunità in cui opera. Questo progetto di riqualificazione energetica porterà benefici ai cittadini residenti negli edifici comunali di via Sabbadini, riducendo i loro consumi di energia primaria.” Inoltre, il progetto contribuirà a ridurre le emissioni di CO2 e altri inquinanti, favorendo l’uso di energie rinnovabili e promuovendo la sostenibilità ambientale.

Una visione per il futuro

Questo progetto rappresenta un passo significativo nel programma di transizione energetica del Comune di Udine. Non solo migliorerà la qualità della vita per gli abitanti di Via Sabbadini, ma contribuirà anche a ridurre l’impatto ambientale e i costi di gestione per il Comune. L’Assessora Meloni ha ribadito l’importanza di questo intervento per il quartiere e per i cittadini più fragili, esprimendo fiducia che il Consiglio Comunale approverà il progetto con favore.

